FÁBRICA DE TALENTOS

Empresas que cuidam da saúde mental têm equipes mais produtivas, diz psicóloga

Especialista em psicologia do trabalho destaca importância do autoconhecimento, da segurança psicológica e do alinhamento entre valores pessoais e corporativos

Karina Anunciato

Milena Mendonça, no estúdio da rádio Massa Campo Grande (Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG)
Milena Mendonça, no estúdio da rádio Massa Campo Grande (Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG)

Com o aumento dos afastamentos por ansiedade e depressão — que chegaram a 472 mil casos em 2024, segundo o Ministério da Previdência Social —, cresce a preocupação com a saúde mental no ambiente de trabalho.

Em entrevista ao quadro Fábrica de Talentos, da Massa FM, a psicóloga Milena Mendonça, especialista em psicologia do trabalho, afirmou que empresas que valorizam o equilíbrio emocional dos colaboradores têm melhores resultados e equipes mais engajadas.

“As organizações que entendem isso estão performando muito melhor. Um ambiente com segurança psicológica faz com que as pessoas se sintam à vontade para tentar, errar e aprender sem medo de punições”, explicou.

A especialista defende que o autoconhecimento é uma ferramenta essencial para evitar frustrações e promover satisfação profissional. “Quando o profissional conhece seus pontos fortes, ele entrega mais qualidade e encontra propósito no que faz”, disse.

Milena também destacou a importância de feedbacks claros e comunicação transparente dentro das empresas. Segundo ela, a falta de alinhamento entre gestão e colaboradores é uma das principais causas de esgotamento emocional.

“Muitos gestores não dão retorno ou deixam de corrigir falhas, e isso gera ansiedade e insegurança. Cuidar da mente é também uma forma de cuidar dos resultados”, completou.

Acompanhe a entrevista completa:

