Início Campo Grande

ECONOMIA

Empresas têm até quinta para aderir à Campanha Nome Limpo em Mato Grosso do Sul

Negociações de dívidas com condições especiais serão realizadas entre 3 de novembro e 12 de dezembro

Fernando de Carvalho

Na edição de 2024, cerca de R$ 2,4 milhões foram recuperados nas negociações - Foto: Arquivo/Agência Brasil
Na edição de 2024, cerca de R$ 2,4 milhões foram recuperados nas negociações - Foto: Arquivo/Agência Brasil

Esta é a última semana para empresas interessadas em participar da Campanha Nome Limpo 2025, que promove renegociação de dívidas e recuperação de crédito em Mato Grosso do Sul.

As adesões devem ser feitas até quinta-feira (30) junto à Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), responsável pela organização da iniciativa.

A ação ocorrerá de 3 de novembro a 12 de dezembro, com objetivo de facilitar acordos entre consumidores inadimplentes e negócios do comércio, indústria e serviços. As empresas participantes devem oferecer condições diferenciadas para quitação de débitos.

Acordos virtuais e atendimento ampliado

A maior parte das negociações acontecerá de forma online, conduzidas por conciliadores. O formato busca dar agilidade ao processo e ampliar o acesso de consumidores em todas as regiões do Estado.

Também haverá atendimento presencial de algumas empresas durante a campanha, incluindo concessionárias que buscam renegociar débitos com o público.

Impacto na economia local

Na edição de 2024, cerca de R$ 2,4 milhões foram recuperados nas negociações, contribuindo para que famílias retomassem o poder de compra e empresas reforçassem o fluxo de caixa.

Como aderir

As adesões podem ser feitas pelo telefone (67) 99846-3135 (WhatsApp), pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na sede da ACICG, localizada na Rua 15 de Novembro, 390 – Centro, em Campo Grande.

*Com informações da ACICG

