EDUCAÇÃO

Enade 2025 será aplicado neste domingo e participação é obrigatória para concluintes

Estudantes de bacharelado e tecnologia têm até sábado para responder o questionário obrigatório

Arthur Ayres

Prova avalia a qualidade dos cursos de graduação e define indicadores do ensino superior brasileiro - Foto: Reprodução/ Agência Brasil
A aplicação da prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2025 para os cursos de bacharelado e superiores de tecnologia será aplicada no domingo (23).

O Enade é voltado aos estudantes que estão concluindo o curso. A participação no exame é obrigatória e condição indispensável para a conclusão do curso de graduação. Os inscritos devem preencher o questionário do estudante até este sábado (22).

Realizado anualmente, o Enade é uma prova do governo federal que avalia a qualidade dos cursos da educação superior, por intermédio do desempenho dos estudantes da graduação ).

Áreas avaliadas


Nesta edição, participam estudantes de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, design, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda e relações internacionais.

Para os cursos superiores de tecnologia, o exame abrange as áreas de design gráfico, tecnologia em gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing e processos gerenciais.

Os locais de prova já foram divulgados no Sistema Enade. O estudante deverá acessar o Portal Gov.br, com CPF e senha cadastrados.

Aplicação


A aplicação da prova será no horário de Brasília e terá quatro horas de duração:

  • Abertura dos portões: 12h;
  • Fechamento dos portões: 13h;
  • Início da prova: 13h30;
  • Término da prova: 17h30.

*Com informações da Agência Brasil

