Encerram hoje as inscrições para 39 vagas de professores em Juti

Interessados em concorrer a uma das 39 vagas abertas pela Prefeitura de Juti, no sul de Mato Grosso do Sul, têm até o fim desta quinta-feira (17) para se inscrever no processo seletivo.

As oportunidades são voltadas a profissionais com formação de nível superior para atuação na rede municipal de ensino.

As vagas são distribuídas entre os cargos de Professor de Educação Infantil (16), Anos Iniciais (13), Práticas de Leitura e Produção Textual (4), Ciências da Natureza (2), Educação Física (3) e Arte (1).

Todos os cargos têm carga horária de 20 horas semanais e remuneração de R$ 2.788,58.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada na Rua Donizete Ferreira da Costa, nº 642. O atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h.

A seleção será realizada por meio de análise de títulos. O processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme critérios da administração municipal.