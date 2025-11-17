Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

Encerram hoje as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Caarapó

Seleção oferece vagas em 35 cargos e salários que podem chegar a R$ 11,7 mil

Fernando de Carvalho

Seleção oferece vagas em 35 cargos e salários que podem chegar a R$ 11,7 mil - Foto: Reprodução/Prefeitura de Caarapó
Seleção oferece vagas em 35 cargos e salários que podem chegar a R$ 11,7 mil - Foto: Reprodução/Prefeitura de Caarapó

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Caarapó terminam hoje, segunda-feira (17). A seleção prevê o preenchimento de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em 35 cargos, que incluem funções de níveis fundamental, médio e superior.

Entre as oportunidades disponíveis estão ajudante de serviços, operador de máquinas pesadas, motorista (em diferentes modalidades), agente comunitário de saúde, técnico em enfermagem, assistente social, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, odontólogo e médica veterinária.

As jornadas variam de 20 a 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 1.674,43 a R$ 11.779,10.

Inscrições presenciais até as 13h

Os interessados precisam protocolar a inscrição até as 13h de hoje, na sede da Prefeitura de Caarapó, localizada na Avenida Presidente Vargas, 425, Centro.

Como será a seleção

A classificação dos candidatos será feita em duas etapas: análise curricular e entrevista técnica. O processo seletivo contempla ainda vagas voltadas à aldeia indígena e ao Conselho Tutelar, além de cargos específicos da área da saúde, assistência social, obras e educação.

