Encerram hoje as inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Pedro Gomes

Termina nesta quinta-feira (24) o prazo de inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Pedro Gomes, município localizado na região norte do estado.

Estão sendo ofertadas seis vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de diferentes níveis de escolaridade.

As oportunidades são para os seguintes cargos: trabalhador braçal, tratorista (2 vagas), técnico em enfermagem (1 vaga), odontólogo (1 vaga), farmacêutico (1 vaga) e bioquímico (1 vaga). Também há cadastro reserva para médico veterinário, fonoaudiólogo e psicólogo.

Os salários variam entre R$ 1.627,55 e R$ 2.673,84, conforme o cargo, e as jornadas de trabalho vão de 20 a 40 horas semanais. Para participar, é necessário comprovar escolaridade mínima exigida e cumprir os demais critérios estabelecidos no edital.

As inscrições devem ser feitas presencialmente até as 16h desta quinta, na sede do setor de protocolos recursos humanos da Prefeitura, localizada na Rua Minas Gerais, nº 392, no Centro de Pedro Gomes.

A seleção será feita por análise de títulos para todos os cargos. No caso da função de tratorista, os candidatos também passarão por prova prática. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.