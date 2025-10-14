Veículos de Comunicação
OPORTUNIDADE

Encerram-se amanhã as inscrições para vaga de engenheiro eletricista em Naviraí

Processo seletivo oferece remuneração de R$ 6 mil para jornada de seis horas diárias

Fernando de Carvalho

Processo seletivo oferece remuneração de R$ 6 mil para jornada de seis horas diárias - Foto: Victor Dobbins/PMN
Processo seletivo oferece remuneração de R$ 6 mil para jornada de seis horas diárias - Foto: Victor Dobbins/PMN

Termina nesta quarta-feira (15) o prazo de inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Naviraí, que oferece uma vaga para engenheiro eletricista. A remuneração é de R$ 6.007,00 mensais para jornada de seis horas diárias.

As inscrições devem ser feitas presencialmente até as 16h30, na Gerência de Obras, localizada na Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, nº 283, no Centro da cidade.

A seleção dos candidatos será por meio de análise de títulos, conforme os critérios estabelecidos no edital republicado pelo município. O processo tem validade de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

