Encerram-se hoje as inscrições para 13 vagas na Prefeitura de Nova Andradina

Encerram-se hoje as inscrições para 13 vagas no processo seletivo da Prefeitura de Nova Andradina. Os interessados têm até as 13h desta segunda-feira (29) para garantir participação na seleção para o cargo de técnico de serviços educacionais, que também formará cadastro de reserva.

De acordo com o edital, as oportunidades são para candidatos com nível médio completo, na função de assistente de serviços educacionais. A carga horária é de 44 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.775,87.

O processo seletivo será realizado por meio de análise de títulos. As contratações serão temporárias, com prazo inicial de até seis meses, podendo ser prorrogadas por igual período em 2026.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo formulário eletrônico disponibilizado pela Prefeitura.