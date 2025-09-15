Encerram-se hoje as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Caracol

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Caracol, a 385 quilômetros de Campo Grande, têm até esta segunda-feira (15) para se inscrever. O certame visa formar cadastro reserva para cargos de nível fundamental e superior, com jornadas de 20 e 40 horas semanais.

Vagas para motoristas, auxiliares e professores

De acordo com o edital, as oportunidades são para motorista e motorista do transporte escolar, auxiliar de ensino e professor de ensino fundamental na disciplina de Matemática.

A remuneração para motoristas e auxiliares é de R$ 1.518,00 para 40 horas semanais. Para professor, a carga é de 20 horas-aula semanais com salário conforme a Classe A.

Como se inscrever

As inscrições são presenciais e terminam hoje, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na sede da Prefeitura de Caracol, localizada na Rua Libindo Ferreira Leite, 251, Centro. Não há cobrança de taxa.

Critérios de seleção e validade

A seleção será feita por avaliação de títulos e, no caso dos motoristas, também haverá avaliação operacional. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.