Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Encerram-se hoje as inscrições para o processo seletivo de Assistente Educacional Inclusivo em CG

Remuneração é de R$ 2,5 mil para jornada de 40 horas semanais

Fernando de Carvalho

Remuneração é de R$ 2,5 mil para jornada de 40 horas semanais - Foto: Reprodução/Prefeitura de CG
Termina nesta sexta-feira (29) o prazo para inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande que visa formar cadastro de reserva para o cargo de Assistente Educacional Inclusivo. O salário oferecido é de R$ 2.500,00, com jornada de 40 horas semanais.

Quem pode participar

Podem se candidatar profissionais com formação em magistério ou curso normal médio (técnico profissionalizante), além de atender aos demais requisitos previstos no edital.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até as 17h (horário de Mato Grosso do Sul). O processo de seleção será realizado por meio de prova de títulos, com critérios de pontuação definidos em edital.

