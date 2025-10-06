Veículos de Comunicação
Encerram-se nesta terça as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Jardim

Seleção oferece vaga para psicólogo e cadastro de reserva para educador social com salários de até R$ 4,5 mil

Fernando de Carvalho

Seleção oferece vaga para psicólogo e cadastro de reserva para educador social com salários de até R$ 4,5 mil - Foto: Reprodução/Prefeitura de Jardim
Seleção oferece vaga para psicólogo e cadastro de reserva para educador social com salários de até R$ 4,5 mil - Foto: Reprodução/Prefeitura de Jardim

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Jardim encerram nesta terça-feira (7). O certame oferece uma vaga para psicólogo e cadastro de reserva para educador social, com exigência de nível superior completo.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 3.394,81 e R$ 4.526,47, conforme o cargo. O processo de seleção será realizado em etapa única de análise de títulos, sem provas presenciais.

Os interessados devem entregar o formulário de inscrição e a documentação exigida até amanhã, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, localizada na Rua Vereador Romeu Medeiros, 121, Centro, em Jardim.

O contrato de trabalho terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.

