Encerram-se nesta terça-feira as inscrições para o seletivo de inspetores de ônibus em Jaraguari

Termina nesta terça-feira (4) o prazo de inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Jaraguari, que visa formar cadastro de reserva para o cargo de inspetor de ônibus escolar.

A função é voltada ao acompanhamento e fiscalização do transporte de alunos da rede municipal de ensino.

Os interessados devem se inscrever até às 12h59 na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Américo Ferreira de Souza, nº 191, no Centro da cidade. A remuneração oferecida é de R$ 2.255,60 para jornada de 40 horas semanais.

De acordo com o edital, a seleção será composta por prova objetiva, marcada para o dia 30 de novembro, além da avaliação de títulos. As provas terão questões de língua portuguesa, matemática e legislação do transporte escolar.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.