Encontro da Cultura Japonesa acontece neste fim de semana em Campo Grande

O Shopping Bosque dos Ipês recebe, neste fim de semana (21 e 22), o Encontro da Cultura Japonesa, com apresentações culturais, feira de produtos típicos e o lançamento oficial do 5º Festival do Japão, maior evento da cultura nipônica em Mato Grosso do Sul.

A programação acontece das 14h às 20h, no primeiro piso do shopping, próximo às Lojas Americanas. A entrada é gratuita.

Durante os dois dias de evento, o público poderá assistir a apresentações de Taiko (tambores japoneses), danças tradicionais e karaokê. Haverá ainda oficinas culturais e uma feira com produtos gastronômicos e artesanais típicos do Japão.

O Encontro da Cultura Japonesa também marca o lançamento do 5º Festival do Japão, que será realizado em novembro, no Bosque Expo.

Celebração

O mês de junho marca a celebração do Dia Nacional da Imigração Japonesa em 18 de junho, data que remete à chegada do navio Kasato Maru ao porto de Santos, em 1908, trazendo os primeiros imigrantes japoneses ao país.

Além disso, as atividades fazem parte das celebrações pelos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão, assinado em 1895. Para marcar a data, 2025 foi instituído como o Ano do Intercâmbio e da Amizade Brasil-Japão.

Como destaque dessa agenda comemorativa, Campo Grande recebeu, no dia 10 de junho, a visita de Sua Alteza Imperial, Princesa Kako de Akishino, que se encontrou com membros da comunidade nipo-brasileira de Mato Grosso do Sul, reforçando os laços históricos entre os dois países.