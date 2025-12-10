Encontro discute bipolaridade e desafios emocionais do fim de ano

O Grupo de Apoio Vozes que Acolhem promove, nesta quinta-feira (11), em Campo Grande, a 12ª edição de seu encontro mensal, desta vez com dois temas que cruzam saúde mental, mercado de trabalho e os gatilhos emocionais típicos do fim do ano. A atividade marca o primeiro aniversário do projeto, criado para oferecer acolhimento a familiares de pessoas com transtorno bipolar, borderline e esquizofrenia.

Ariane Osshiro, psicóloga

A partir das 18h, a advogada Yara Cabral, especialista em Direito Previdenciário, conduz a conversa “Potencial Bipolar: Alcançando seus Objetivos Profissionais”. Com mais de uma década de atuação na área, ela discutirá os caminhos legais que podem ampliar oportunidades de trabalho para pessoas com transtorno bipolar. Yara explica que, embora a legislação não trate do assunto de forma explícita, interpretações jurídicas permitem, em alguns casos, o enquadramento como pessoa com deficiência — o que abre acesso a vagas específicas em concursos públicos e no setor privado.

Para a advogada, combater estigmas é parte central do debate. “Incluir sem reforçar preconceitos é fundamental. Pessoas bipolares, como qualquer cidadão, precisam de oportunidade, ocupação e realização para fortalecer sua qualidade de vida”, afirma.

Na sequência, a psicóloga Ariane Osshiro, especialista em Terapia Comportamental Dialética (DBT) e fundadora do grupo de apoio, aborda o tema “Fim de Ano e Crises”. Ela destaca que o período costuma ser marcado por cobranças internas e externas, nem sempre compatíveis com o momento emocional de cada pessoa.