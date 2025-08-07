Encontro Regional de Administração debate empreendedorismo e inovação em Campo Grande

Profissionais, acadêmicos e representantes do setor público e privado se reúnem em Campo Grande nesta quinta e sexta-feira (7 e 8) para o Encontro Regional de Profissionais de Administração da Região Centro-Oeste, que acontece no Centro de Convenções Dr. José Roberto Tadros.

A programação inclui palestras, painéis temáticos e debates sobre empreendedorismo, gestão e inovação, além de ações solidárias e visitas técnicas.

O evento marca as comemorações pelos 60 anos da regulamentação da profissão de administrador e reúne representantes de todos os Conselhos Regionais da área na região Centro-Oeste.

A cerimônia de abertura, realizada na noite desta quinta, conta com a presença do presidente do Conselho Federal de Administração (CFA), Leonardo Macedo.

Um dos destaques do primeiro dia é a palestra magna do secretário nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Maurício Juvenal. Com ampla experiência em gestão pública, ele aborda o papel das políticas públicas no fortalecimento do ambiente empreendedor no Brasil.

A sexta-feira (8) será dedicada a painéis sobre diferentes frentes do empreendedorismo: agronegócio, atuação como profissional liberal, negócios digitais, setor público e economia social e solidária.

A programação inclui ainda uma masterclass com o professor Idalberto Chiavenato, referência nacional em gestão e recursos humanos, e uma sessão de autógrafos com o autor.

O encerramento será marcado por uma visita técnica à Feira Central de Campo Grande, aproximando teoria e prática no contexto regional.

Além dos debates, o evento promove uma campanha de arrecadação de alimentos como parte de uma mobilização nacional dos Conselhos de Administração em ações sociais. Os participantes podem contribuir levando 1kg de alimento não perecível.

*Com informações do CRA-MS