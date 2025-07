Enem 2025 tem alta de 13% nas inscrições em MS, mas adesão de concluintes da rede pública cai

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 registrou aumento de 13,2% no número de inscritos em Mato Grosso do Sul em comparação com a edição anterior. Ao todo, 57.941 candidatos tiveram a inscrição confirmada, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep. Em 2024, o número foi de 51.199.

Apesar do crescimento geral, houve uma queda significativa na adesão entre os concluintes do ensino médio da rede pública, justamente o público-alvo da principal novidade deste ano: a inscrição pré-preenchida. Em MS, 24.780 estudantes foram automaticamente inseridos no sistema, mas apenas 16.825 confirmaram participação — o equivalente a 67,9%. Em 2024, esse índice foi de 83,68%, com 20.321 concluintes inscritos.

O número de isentos da taxa de inscrição também aumentou, passando de 26.857 em 2024 para 32.626 em 2025 e o total de pagantes cresceu mais discretamente, de 24.342 para 25.315.

As provas do Enem 2025 estão marcadas para os dias 9 e 16 de novembro e são a principal porta de entrada para o ensino superior no país, por meio do Sisu, Prouni e Fies.

*Com informações do Gov BR