Enem 2025 terá provas em novembro; veja as datas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já tem data marcada: as provas acontecem nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil. O edital foi publicado nesta sexta-feira (23), e as inscrições começam na próxima segunda-feira (26), seguindo até o dia 6 de junho. O cadastro deve ser feito exclusivamente na Página do Participante, no site do Inep.

Entre as novidades desta edição, está a retomada da possibilidade de certificação do ensino médio para participantes maiores de 18 anos que ainda não concluíram a educação básica.

Para obter o certificado, será necessário alcançar pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação.

Estrutura da prova

O Enem 2025 será composto por quatro provas objetivas e uma redação. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha.

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e a redação. Entre os conteúdos, estão língua portuguesa, língua estrangeira (inglês ou espanhol), história, geografia, filosofia e sociologia. A aplicação terá duração de 5 horas e 30 minutos.

Já no segundo dia, os participantes responderão às provas de matemática e ciências da natureza, que incluem química, física e biologia. Neste dia, o tempo de prova será de 5 horas.

Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, com início às 13h30 (horário de Brasília). As provas terminarão às 19h no primeiro dia e às 18h30 no segundo.

Exceção no Pará por causa da COP 30

Em Belém, Ananindeua e Marituba, cidades do Pará, o Enem terá datas diferentes devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá entre 10 e 21 de novembro. Nestes locais, as provas serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Inclusão e acessibilidade

Os participantes podem solicitar, no momento da inscrição, o uso de nome social, desde que a identificação esteja atualizada na Receita Federal. Pessoas trans, travestis ou não binárias terão o tratamento garantido automaticamente, sem necessidade de enviar documentos comprobatórios.

Também é possível solicitar atendimento especializado para casos de deficiências físicas ou intelectuais, transtornos, gestantes, lactantes e outros perfis que necessitem de recursos específicos para realizar a prova. As opções disponíveis estão detalhadas no edital.

Valor da inscrição e isenções

A taxa de inscrição será de R$ 85 e poderá ser paga até o dia 11 de junho, por boleto bancário, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança, conforme o banco. Para pagamento via Pix, basta acessar o QR code que consta no boleto.

Candidatos que vão usar o Enem para obter a certificação do ensino médio ou declaração parcial de proficiência, e que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) como concluintes do ensino médio em 2025, estarão isentos da taxa automaticamente.

Reaplicação das provas

O edital também prevê a possibilidade de reaplicação do exame nos dias 16 e 17 de dezembro para participantes que enfrentarem problemas logísticos ou forem acometidos por doenças infectocontagiosas.

*Com informações da Agência Brasil