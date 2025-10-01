“Enem dos Concursos” terá provas neste domingo para 760 mil candidatos

Mais de 760 mil candidatos participam neste domingo (5) da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos”. A prova será realizada em 1.294 locais, distribuídos em 228 cidades do país.

Nesta edição, o concurso oferece 3.652 vagas em 32 órgãos da administração pública federal.

Locais de prova e cartão de confirmação

Os candidatos devem consultar com antecedência o Cartão de Confirmação, disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV). O documento informa o endereço do local de prova, horário de apresentação, número de inscrição e possíveis solicitações, como uso de nome social ou atendimento especializado.

Apesar de não ser obrigatório, a recomendação é levar o cartão impresso no dia da aplicação. Também é exigido documento oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta em material transparente.

Horários

As provas terão início às 13h, horário de Brasília. Os portões serão fechados às 12h30. Para cargos de nível superior, a duração será até as 18h, com 90 questões de múltipla escolha.

Já para o nível intermediário (médio e técnico), a prova terá 68 questões e será encerrada às 16h30.

Cronograma do CNU 2025

Prova objetiva: 5 de outubro

5 de outubro Divulgação do resultado da prova objetiva e convocação para a discursiva: 12 de novembro

12 de novembro Prova discursiva: 7 de dezembro

7 de dezembro Verificação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro

de 30 de novembro a 8 de dezembro Resultado final: 30 de janeiro de 2026

*Com informações da Agência Brasil