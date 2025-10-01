Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

“Enem dos Concursos” terá provas neste domingo para 760 mil candidatos

Aplicação será em 228 cidades do país, com provas de nível médio, técnico e superior no mesmo dia

Fernando de Carvalho

Aplicação será em 228 cidades do país - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Aplicação será em 228 cidades do país - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Mais de 760 mil candidatos participam neste domingo (5) da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos”. A prova será realizada em 1.294 locais, distribuídos em 228 cidades do país.

Nesta edição, o concurso oferece 3.652 vagas em 32 órgãos da administração pública federal.

Locais de prova e cartão de confirmação

Os candidatos devem consultar com antecedência o Cartão de Confirmação, disponível no site da Fundação Getulio Vargas (FGV). O documento informa o endereço do local de prova, horário de apresentação, número de inscrição e possíveis solicitações, como uso de nome social ou atendimento especializado.

Apesar de não ser obrigatório, a recomendação é levar o cartão impresso no dia da aplicação. Também é exigido documento oficial com foto e caneta esferográfica azul ou preta em material transparente.

Horários

As provas terão início às 13h, horário de Brasília. Os portões serão fechados às 12h30. Para cargos de nível superior, a duração será até as 18h, com 90 questões de múltipla escolha.

Já para o nível intermediário (médio e técnico), a prova terá 68 questões e será encerrada às 16h30.

Cronograma do CNU 2025

  • Prova objetiva: 5 de outubro
  • Divulgação do resultado da prova objetiva e convocação para a discursiva: 12 de novembro
  • Prova discursiva: 7 de dezembro
  • Verificação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro
  • Resultado final: 30 de janeiro de 2026

*Com informações da Agência Brasil

