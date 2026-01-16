Enem libera notas e abre corrida por vagas em MS

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem conferir as notas. Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira (16) e marcam o início da principal etapa de disputa por vagas no ensino superior público em todo o país.

A edição de 2025 teve 4,8 milhões de inscritos, com taxa de presença de 72%. As notas individuais estão disponíveis na Página do Participante, com a pontuação da redação, que vai de zero a mil, e das quatro áreas de conhecimento avaliadas no exame.

Com o resultado em mãos, os candidatos poderão se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) entre os dias 19 e 23 de janeiro. Também será possível concorrer a bolsas pelo Prouni, de 26 a 29 de janeiro, ou tentar financiamento estudantil pelo Fies.

Neste ano, o Sisu passa a considerar automaticamente a melhor nota obtida pelo candidato nas edições do Enem de 2023, 2024 ou 2025. Para participar, é preciso ter concluído o ensino médio, não ter feito o exame como treineiro e ter obtido nota maior que zero na redação em pelo menos uma dessas edições.

Vagas e Cotas na UFMS

Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), serão ofertadas 3.233 vagas em mais de 120 cursos, distribuídos entre os campi de Campo Grande, Aquidauana, Três Lagoas, Corumbá, Naviraí, Ponta Porã e outras cidades do estado.

Do total de vagas, 862 são destinadas à ampla concorrência e 2.371 seguem a política de cotas, voltada a estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública, além de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

O candidato pode escolher até duas opções de curso e alterar as escolhas durante o período de inscrição, de acordo com as notas de corte divulgadas diariamente pelo sistema. O resultado da chamada regular está previsto para 29 de janeiro. Quem não for selecionado poderá entrar na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro.