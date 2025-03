Energia oscila e provoca prejuízos a moradores da região de leste da Capital

Além dos transtornos típicos da cidade em dias de chuva, como os alagamentos, ontem (17) os moradores da região do bairro Maria Aparecida Pedrossian, na Capital, tiveram de administrar pelo menos 13 oscilações de energia – o que provocou prejuízos como a queima de eletroeletrônicos.

“Nos grupos de moradores, o assunto é que muita gente teve televisão, portão de elevação e geladeira queimados”, disse o presidente da Associação de Moradores do Bairro Maria Aparecida Pedrossian, Jânio Batista de Macedo.

Segundo ele, as oscilações afetaram moradores dos bairros, Tiradentes, Flamboyant, Maria Aparecida Pedrossian, Noroeste e Damha. “O que falaram no grupo é que houve algum problema, ‘estouro’ de transformador no Tiradentes”, disse Macedo.

As oscilações tiveram início às 19h30 e por volta das 21h a energia foi totalmente interrompida, sendo restabelecida na madrugada desta terça-feira (18).

Na manhã de hoje, a concessionária de energia elétrica respondeu, em nota, sobre os danos causados à rede em função da tempestade de ontem.

Sobre a tempestade que atingiu toda a Capital, a concessionária informou que as equipes trabalham

“ininterruptamente para restabelecer o fornecimento de energia a todos os clientes afetados. Alguns trabalhos levaram maior tempo por serem mais complexos e precisarem de reconstrução do sistema elétrico. 90% dos clientes afetados já tiveram a energia normalizada e a Energisa continua em campo com reforço de equipes empenhadas na recomposição da rede elétrica. No momento, há ocorrências pontuais”, informou a concessionária.

As ocorrências pontuais ocorrem principalmente nos bairros: Jardim São Lourenço, Jardim São Bento, Vila Piratininga, Jardim dos Estados, Itanhangá Park, Vila Carlota e Monte Líbano.

No caso especifico que afetou o bairro Maria Aparecida Pedrossian não houve confirmação de que as oscilações e interrupção foram provocadas por algum estouro de transformador.

A concessionária reforça à população para que não faça qualquer intervenção na rede por conta própria e não se aproxime de cabos partidos e postes danificados.

Em caso de dúvidas, priorizar o atendimento pelo aplicativo WhatsApp Gisa: (67) 99980-0698.

Consumidores têm direito a ressarcimento por danos elétricos, explica especialista

Os consumidores que tiveram aparelhos eletrônicos danificados por oscilações de energia podem exigir o ressarcimento da concessionária responsável pelo fornecimento, conforme prevê a Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). O advogado Odilon de Oliveira Junior destaca que o pedido deve ser formalizado em até 90 dias após o incidente.

“A concessionária de energia tem a obrigação de vistoriar o equipamento danificado e fornecer uma resposta ao consumidor sobre o ressarcimento”, explica Odilon.

Segundo a norma, o processo deve ser conduzido sem custos para o cliente, cabendo à empresa avaliar a responsabilidade pelo dano e realizar a indenização em dinheiro, reparo ou substituição do equipamento.

Como solicitar o ressarcimento?

Para garantir o direito, o consumidor deve seguir alguns passos essenciais:

Registrar a solicitação junto à concessionária dentro do prazo de 90 dias; Reunir documentos comprobatórios, como protocolos de atendimento, laudos técnicos e fotos do equipamento danificado; Aguardar a vistoria da empresa responsável, que tem um prazo para dar a resposta sobre a indenização.

Caso o pedido seja negado ou a concessionária demore além do prazo legal, é possível recorrer à ANEEL, ao Procon ou até mesmo ingressar na Justiça para exigir a reparação dos danos.

“A recomendação é que o consumidor documente tudo, desde a primeira reclamação até eventuais recusas ou atrasos na resposta. Quanto mais provas houver, maior será a chance de sucesso na reclamação”, enfatiza Odilon de Oliveira Junior.

Em nota a concessionária falou sobre os eventos meteorológicos e ressarcimento em caso de aparelhos danificados, confira as notas na íntegra.



Nota | Energisa Devido à tempestade que atingiu Campo Grande, na tarde dessa segunda-feira (17), causando danos à rede elétrica com queda de árvores e galhos, a Energisa está trabalhando ininterruptamente para restabelecer o fornecimento de energia a todos os clientes afetados. Alguns trabalhos levaram maior tempo por serem mais complexos e precisarem de reconstrução do sistema elétrico. 90% dos clientes afetados já tiveram a energia normalizada e a Energisa continua em campo com reforço de equipes empenhadas na recomposição da rede elétrica. No momento, há ocorrências pontuais. A concessionária reforça à população para que não faça qualquer intervenção na rede por conta própria e não se aproxime de cabos partidos e postes danificados. Em caso de dúvidas, priorizar o atendimento pelo whatsApp Gisa: (67) 99980-0698 e pelo aplicativo Energisa On.