Energia solar avança e reduz custo da conta de luz em MS

O mercado de energia solar está em expansão em Mato Grosso do Sul, com alta procura de consumidores residenciais, comerciais e rurais. A avaliação é de Lucas Riedo, sócio-proprietário do Grupo R, e Murilo Gabriel, gerente-administrativo da empresa, que participaram do programa Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande, nesta quinta-feira (14).

Segundo Riedo, a combinação de tecnologia, financiamento acessível e retorno rápido sobre o investimento tem atraído novos clientes. “Quem paga hoje de R$ 600 a R$ 1.000 na conta de energia pode reduzir para cerca de R$ 100 a R$ 150 com o sistema fotovoltaico, usando a economia para quitar as parcelas do financiamento, sem alterar o custo mensal”, explicou.

Atendimento personalizado e público variado

O Grupo R atua em todo o estado, atendendo desde pequenos e médios empresários até clientes residenciais. Riedo destacou que a empresa oferece soluções adaptadas para cada tipo de imóvel, incluindo a possibilidade de distribuir créditos de energia entre propriedades urbanas e rurais. “Pagou conta de energia, é cliente em potencial”, resumiu.

Murilo Gabriel reforçou a importância do atendimento pós-venda, que inclui monitoramento constante do sistema para evitar prejuízos e garantir desempenho. “Muitos clientes não têm familiaridade com tecnologia. Nosso time acompanha o funcionamento, mantém a performance e antecipa soluções, como ampliações futuras na capacidade instalada”, afirmou.

Investimento e retorno

De acordo com Riedo, um projeto residencial pode se pagar em menos de dois anos quando quitado à vista. Para quem opta por financiamento, a carência de 90 dias e as parcelas compensadas pela economia na conta tornam a adesão mais viável. “Por que comprar energia da concessionária se você pode produzir?”, questionou.

Murilo Gabriel e Lucas Riedo nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

Expansão e novidades

O Grupo R anunciou a inauguração de uma nova sede em Campo Grande, em área de maior visibilidade, com condições comerciais de pré-inauguração. A empresa também passa a oferecer placas solares da WEG, classificadas como Tier 1 no mercado fotovoltaico.

Além disso, clientes que aderirem ao monitoramento do sistema participam da promoção “Casa dos Sonhos”, que sorteará um imóvel com energia solar instalada.

Confira a entrevista na íntegra: