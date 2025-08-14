Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Energia solar avança e reduz custo da conta de luz em MS

Solução fotovoltaica ganha espaço no estado, com retorno rápido do investimento e atendimento adaptado a diferentes clientes.

Fernando de Carvalho

Solução fotovoltaica está ganhando espaço no estado - Foto: Reprodução/Grupo R Energia Solar
Solução fotovoltaica está ganhando espaço no estado - Foto: Reprodução/Grupo R Energia Solar

O mercado de energia solar está em expansão em Mato Grosso do Sul, com alta procura de consumidores residenciais, comerciais e rurais. A avaliação é de Lucas Riedo, sócio-proprietário do Grupo R, e Murilo Gabriel, gerente-administrativo da empresa, que participaram do programa Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande, nesta quinta-feira (14).

Segundo Riedo, a combinação de tecnologia, financiamento acessível e retorno rápido sobre o investimento tem atraído novos clientes. “Quem paga hoje de R$ 600 a R$ 1.000 na conta de energia pode reduzir para cerca de R$ 100 a R$ 150 com o sistema fotovoltaico, usando a economia para quitar as parcelas do financiamento, sem alterar o custo mensal”, explicou.

Atendimento personalizado e público variado

O Grupo R atua em todo o estado, atendendo desde pequenos e médios empresários até clientes residenciais. Riedo destacou que a empresa oferece soluções adaptadas para cada tipo de imóvel, incluindo a possibilidade de distribuir créditos de energia entre propriedades urbanas e rurais. “Pagou conta de energia, é cliente em potencial”, resumiu.

Murilo Gabriel reforçou a importância do atendimento pós-venda, que inclui monitoramento constante do sistema para evitar prejuízos e garantir desempenho. “Muitos clientes não têm familiaridade com tecnologia. Nosso time acompanha o funcionamento, mantém a performance e antecipa soluções, como ampliações futuras na capacidade instalada”, afirmou.

Investimento e retorno

De acordo com Riedo, um projeto residencial pode se pagar em menos de dois anos quando quitado à vista. Para quem opta por financiamento, a carência de 90 dias e as parcelas compensadas pela economia na conta tornam a adesão mais viável. “Por que comprar energia da concessionária se você pode produzir?”, questionou.

Murilo Gabriel e Lucas Riedo nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

Expansão e novidades

O Grupo R anunciou a inauguração de uma nova sede em Campo Grande, em área de maior visibilidade, com condições comerciais de pré-inauguração. A empresa também passa a oferecer placas solares da WEG, classificadas como Tier 1 no mercado fotovoltaico.

Além disso, clientes que aderirem ao monitoramento do sistema participam da promoção “Casa dos Sonhos”, que sorteará um imóvel com energia solar instalada.

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos