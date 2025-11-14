Energisa abre agências no sábado, mesmo no feriado, para negociações de débitos

A Energisa Mato Grosso do Sul manterá atendimento presencial neste sábado (15), feriado da Proclamação da República, para clientes que precisam negociar contas de energia em atraso.

A abertura excepcional das agências faz parte de uma ação de fim de ano que prevê funcionamento aos sábados até dezembro.

Em Campo Grande, a agência central — na Rua Calógeras, esquina com a Cândido Mariano — funcionará das 8h às 12h. No interior, o atendimento também será ampliado em Jardim, Aquidauana, Ponta Porã, Paranaíba, Nova Andradina, Naviraí e Coxim.

Condições especiais de negociação

A campanha oferece diferentes modalidades para quem quer regularizar a situação, incluindo desconto de até 80% sobre juros, multas e correção monetária no pagamento à vista. Também há opção de parcelamento em até 36 vezes, sem exigência de entrada.

Segundo o coordenador comercial da empresa, Jonas Ortiz, a proposta é ampliar o acesso aos serviços e facilitar a negociação:

“Qualquer cliente com fatura vencida há mais de um dia pode participar. Nosso objetivo é garantir que todos tenham a chance de negociar da forma que preferirem”, afirmou.

Atendimento presencial e digital

Além das agências físicas, os clientes também podem fazer acordos pelos canais digitais da concessionária, como o WhatsApp da assistente virtual Giza e o aplicativo Energisa On.

*Com informações da Energisa