Campo Grande

ENERGIA & ECONOMIA

Energisa destina R$ 2,8 milhões para eficiência energética em MS

Hospitais, órgãos públicos e entidades do Estado podem enviar propostas até dezembro

Fernando de Carvalho

Hospitais, órgãos públicos e entidades do Estado podem enviar propostas até dezembro - Foto: Divulgação/Energisa
Hospitais, órgãos públicos e entidades do Estado podem enviar propostas até dezembro - Foto: Divulgação/Energisa

A Energisa vai destinar cerca de R$ 2,8 milhões para iniciativas de eficiência energética em Mato Grosso do Sul. Os recursos fazem parte de um investimento nacional de R$ 27,6 milhões, destinado a seleções realizadas pelas nove distribuidoras do grupo no país.

O objetivo é apoiar projetos que reduzam o consumo e desperdício de energia em hospitais, instituições sociais, órgãos públicos e empresas localizadas na área de concessão da distribuidora no Estado.

As propostas devem seguir critérios técnicos e financeiros previstos em edital, e podem ser inscritas até 19 de dezembro.

Municípios já foram beneficiados no último ciclo

A concessionária destaca que projetos anteriores contribuíram para melhorias estruturais em diferentes regiões, com ações realizadas em:

  • hospitais e associações de Campo Grande, Dourados, Itaquiraí, Chapadão do Sul e Bonito
  • delegacia da Polícia Civil em Coxim
  • campus do IFMS em Nova Andradina
  • sistemas de iluminação pública em municípios do Estado

O Programa de Eficiência Energética (PEE) é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e prevê que parte da receita das distribuidoras seja revertida em iniciativas que promovam o uso mais racional de energia.

Divulgação dos resultados

A avaliação das propostas selecionadas está prevista para 20 de março de 2026.

O edital está disponível no site do programa.

*Com informações da Energisa-MS

