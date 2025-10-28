Energisa destina R$ 2,8 milhões para eficiência energética em MS

A Energisa vai destinar cerca de R$ 2,8 milhões para iniciativas de eficiência energética em Mato Grosso do Sul. Os recursos fazem parte de um investimento nacional de R$ 27,6 milhões, destinado a seleções realizadas pelas nove distribuidoras do grupo no país.
O objetivo é apoiar projetos que reduzam o consumo e desperdício de energia em hospitais, instituições sociais, órgãos públicos e empresas localizadas na área de concessão da distribuidora no Estado.
As propostas devem seguir critérios técnicos e financeiros previstos em edital, e podem ser inscritas até 19 de dezembro.
Municípios já foram beneficiados no último ciclo
A concessionária destaca que projetos anteriores contribuíram para melhorias estruturais em diferentes regiões, com ações realizadas em:
- hospitais e associações de Campo Grande, Dourados, Itaquiraí, Chapadão do Sul e Bonito
- delegacia da Polícia Civil em Coxim
- campus do IFMS em Nova Andradina
- sistemas de iluminação pública em municípios do Estado
O Programa de Eficiência Energética (PEE) é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e prevê que parte da receita das distribuidoras seja revertida em iniciativas que promovam o uso mais racional de energia.
Divulgação dos resultados
A avaliação das propostas selecionadas está prevista para 20 de março de 2026.
O edital está disponível no site do programa.
*Com informações da Energisa-MS