Últimos dias para negociar débitos de energia com até 98% de desconto em MS

A campanha de negociação de débitos de energia da Energisa em Mato Grosso do Sul está na reta final. Ela promete condições especiais para quem quer entrar em 2026 sem pendências. Conforme o comunicado divulgado pela empresa, há possibilidade de descontos que podem chegar a até 98%. Além disso, há parcelamento facilitado, com regras definidas caso a caso.

Em Campo Grande, o último dia de atendimento presencial foi marcado para sábado, 27 de dezembro, na Agência Central, localizada na Avenida Calógeras, esquina com Marechal Deodoro, na região central. O atendimento será realizado das 8h às 12h. A campanha deverá ser encerrada após esse período presencial informado.

Condições e Declarações da Energisa

Segundo a Energisa, as condições de negociação variam conforme cada situação do cliente. “É uma oportunidade única para colocar as contas em dia”, afirmou o coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz. Ele comentou o período de descontos e parcelamento disponível na campanha.

Além do atendimento presencial, a empresa reforçou que os canais digitais permanecem ativos durante feriados e fora do horário comercial. Pelo aplicativo Energisa On, pelo site e pelo WhatsApp Gisa, serviços como emissão de segunda via, negociação de débitos, solicitação de religação, comunicação de falta de energia e acompanhamento de pedidos podem ser feitos sem deslocamento.

Nesse fluxo digital, foi destacado que o atendimento é mantido 24 horas por dia e que as solicitações podem ser registradas a qualquer momento. Ao mesmo tempo, o alerta sobre segurança foi reiterado.

“Nossos canais digitais estão disponíveis para facilitar o dia a dia do cliente, inclusive para quem quiser negociar os débitos em atraso sem sair de casa. Mas é importante usar sempre os canais oficiais da Energisa”, reforçou Ortiz.

Para orientar os consumidores, a empresa divulgou os canais considerados oficiais: telefone 0800 722 7272, App Energisa On, site e WhatsApp Gisa (67) 99980-0698. A recomendação é que a negociação seja buscada ainda dentro do prazo informado, já que a campanha entra nos últimos dias.