Enfermeiros passam por capacitação para ampliar oferta de contraceptivo de longa duração no SUS

Profissionais de enfermagem participam, nesta quinta (11) e sexta-feira (12), de uma capacitação prática para a inserção do implante subdérmico contraceptivo em Campo Grande.

O treinamento ocorre na UBSF Jardim Noroeste e tem como objetivo ampliar a oferta de métodos contraceptivos de longa duração na rede pública de saúde.

A atividade faz parte de uma estratégia nacional voltada à ampliação do acesso a esse tipo de método no Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta etapa, os enfermeiros realizam a inserção do implante em mulheres atendidas pela unidade, seguindo as normas do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

Antes da fase prática, os profissionais passaram por alinhamento teórico e treinamentos em simuladores. Com a habilitação, a expectativa é que mais unidades passem a ofertar o método, reduzindo a dependência de encaminhamentos e ampliando o acesso das mulheres a opções contraceptivas de maior duração.

Método tem alta eficácia

O implante subdérmico é um método de longa duração indicado para mulheres que buscam alta eficácia contraceptiva e menor necessidade de manutenção. Entre as pacientes atendidas durante a capacitação, a nutricionista Helena Chulli Vieira relatou ter optado pelo método pela combinação entre eficácia e tolerabilidade.

“Escolhi esse método por ser altamente eficaz e por apresentar menos efeitos colaterais em comparação a outras opções contraceptivas”, afirmou.

A capacitação envolve parceria entre o Ministério da Saúde, a Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande e o Conselho Regional de Enfermagem (Coren), com participação da rede estadual de saúde.

*Com informações do Governo de MS