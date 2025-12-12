Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SAÚDE

Enfermeiros passam por capacitação para ampliar oferta de contraceptivo de longa duração no SUS

Treinamento prático ocorre em unidade de saúde de Campo Grande e habilita profissionais para inserção do implante

Fernando de Carvalho

Treinamento prático ocorre em unidade de saúde de Campo Grande - Foto: Divulgação/SES
Treinamento prático ocorre em unidade de saúde de Campo Grande - Foto: Divulgação/SES

Profissionais de enfermagem participam, nesta quinta (11) e sexta-feira (12), de uma capacitação prática para a inserção do implante subdérmico contraceptivo em Campo Grande.

O treinamento ocorre na UBSF Jardim Noroeste e tem como objetivo ampliar a oferta de métodos contraceptivos de longa duração na rede pública de saúde.

A atividade faz parte de uma estratégia nacional voltada à ampliação do acesso a esse tipo de método no Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta etapa, os enfermeiros realizam a inserção do implante em mulheres atendidas pela unidade, seguindo as normas do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

Antes da fase prática, os profissionais passaram por alinhamento teórico e treinamentos em simuladores. Com a habilitação, a expectativa é que mais unidades passem a ofertar o método, reduzindo a dependência de encaminhamentos e ampliando o acesso das mulheres a opções contraceptivas de maior duração.

Método tem alta eficácia

O implante subdérmico é um método de longa duração indicado para mulheres que buscam alta eficácia contraceptiva e menor necessidade de manutenção. Entre as pacientes atendidas durante a capacitação, a nutricionista Helena Chulli Vieira relatou ter optado pelo método pela combinação entre eficácia e tolerabilidade.

“Escolhi esse método por ser altamente eficaz e por apresentar menos efeitos colaterais em comparação a outras opções contraceptivas”, afirmou.

A capacitação envolve parceria entre o Ministério da Saúde, a Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande e o Conselho Regional de Enfermagem (Coren), com participação da rede estadual de saúde.

*Com informações do Governo de MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos