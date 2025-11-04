Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

INVESTIMENTO EM SEGURANÇA

Enfrentamento da criminalidade virtual tem avanço estratégico em Mato Grosso do Sul

Prova digital é tema central de discussões em evento da Polícia Civil

Arthur Ayres

R$ 48 milhões foram investidos na Polícia Civil desde 2023 - Foto: Divulgação/ Governo de MS
Foram investidos mais de R$ 200 milhões em tecnologia e infraestrutura das forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul, desde 2023. O investimento mostra o compromisso com o combate à criminalidade de forma estruturada, moderna e integrada, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Evento que reúne as autoridades do país nas áreas jurídica, investigativa e de inteligência digital teve início nesta terça-feira (4), em Campo Grande. O Summit Nacional de Investigação Criminal Tecnológica, promovido pela Polícia Civil, marca a abertura de um espaço de escuta e discussão para um dos desafios atuais da segurança pública, a prova digital, ou qualquer informação eletrônica que possa ser usada como evidência para comprovar um fato em processos judiciais ou investigações.

Realizado no Bioparque Pantanal, o encontro vai até o fim de semana com painéis temáticos, oficinas práticas, palestras técnicas e troca de experiências entre as forças de segurança, com foco em temas como segurança digital, preservação de dados, proteção de menores, rastreabilidade digital e cooperação internacional. Assim, promove o enfrentamento ao crime cibernético, que cresce de forma silenciosa, sofisticada e transnacional.

O vice-governador do Estado, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, ressaltou a integração entre os entes de justiça e segurança pública e destaco que o enfrentamento ao crime na era digital exige conhecimento técnico, inovação e planejamento.

“A criminalidade tem usado a tecnologia como aliada. O Estado precisa se especializar para usar esses mesmos instrumentos em benefício da sociedade. E isso só será possível com formação continuada, escuta ativa de especialistas e estratégia. Iniciativas como este Summit nos mostram que estamos no caminho certo, usando o conhecimento como ferramenta para proteger o cidadão”, afirmou Barbosinha.

INVESTIMENTOS

Na Polícia Civil foram investidos R$ 48 milhões desde 2023, para a reestruturação de delegacias, aquisição de tecnologias de investigação digital, softwares de análise e sistemas de monitoramento. O Governo do Estado reforçou ampliações na estrutura física, tecnológica e operacional. Foram entregues 60 viaturas, além de armas e equipamentos táticos.

O delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Lupérsio Degerone, pontuou que a criminalidade atua de maneira anônima e com técnologia avançada.

“Hoje o criminoso não precisa sair de casa para cometer delitos como estelionato, tráfico ou lavagem de dinheiro. Ele opera com arquivos criptografados, metadados e conexões em rede. Nossa resposta estatal precisa ser tão sofisticada quanto o crime que enfrentamos”, afirmou Lupérsio.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

