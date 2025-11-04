Enfrentamento da criminalidade virtual tem avanço estratégico em Mato Grosso do Sul

Foram investidos mais de R$ 200 milhões em tecnologia e infraestrutura das forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul, desde 2023. O investimento mostra o compromisso com o combate à criminalidade de forma estruturada, moderna e integrada, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Evento que reúne as autoridades do país nas áreas jurídica, investigativa e de inteligência digital teve início nesta terça-feira (4), em Campo Grande. O Summit Nacional de Investigação Criminal Tecnológica, promovido pela Polícia Civil, marca a abertura de um espaço de escuta e discussão para um dos desafios atuais da segurança pública, a prova digital, ou qualquer informação eletrônica que possa ser usada como evidência para comprovar um fato em processos judiciais ou investigações.

Realizado no Bioparque Pantanal, o encontro vai até o fim de semana com painéis temáticos, oficinas práticas, palestras técnicas e troca de experiências entre as forças de segurança, com foco em temas como segurança digital, preservação de dados, proteção de menores, rastreabilidade digital e cooperação internacional. Assim, promove o enfrentamento ao crime cibernético, que cresce de forma silenciosa, sofisticada e transnacional.

O vice-governador do Estado, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, ressaltou a integração entre os entes de justiça e segurança pública e destaco que o enfrentamento ao crime na era digital exige conhecimento técnico, inovação e planejamento.