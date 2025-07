Engenharia especializada garante mais segurança e economia na instalação de energia solar

Com a popularização dos sistemas de energia solar em Mato Grosso do Sul, consumidores interessados em economizar na conta de luz precisam estar atentos a mais do que o preço das placas.

A recomendação é investir em soluções que envolvam engenharia especializada, análise técnica e acompanhamento permanente para garantir segurança e eficiência.

Foi o que explicaram Vinícius Rui, gestor de projetos, e Renon Aquino, engenheiro eletricista e responsável técnico, durante entrevista ao programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande.

Representando o Grupo R, os profissionais destacaram que cada projeto deve ser planejado de forma individual, a partir do consumo energético e das características do imóvel.

Projeto vai além das placas

“Energia solar não é um produto de panfleto. É um sistema de engenharia que exige planejamento técnico e personalizado”, afirmou Vinícius. A avaliação prévia considera o histórico de consumo, a estrutura física da residência ou empresa e até planos futuros do cliente.

“Se a pessoa pretende colocar mais ar-condicionado ou ampliar a casa, isso precisa entrar no cálculo desde o início”, explicou.

Vinícius Rui nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: João Balbueno/Portal RCN67

Segundo Renon, a empresa utiliza softwares de modelagem 3D para simular o desempenho do sistema ao longo do ano, levando em conta interferências como árvores, muros e sombreamentos.

“Isso permite prever com precisão quanto de energia será gerada e evita surpresas na fatura”, destacou.

Segurança reforçada

Outro ponto abordado foi a segurança do sistema. Os engenheiros explicaram que o uso de equipamentos de qualidade e a instalação correta são essenciais para proteger o imóvel.

“Trabalhamos com proteções externas contra raios, quedas de tensão e curtos-circuitos. O sistema solar, quando bem instalado, torna a casa mais segura do que era antes”, garantiu Renon.

Renon Aquino no estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: João Balbueno/Portal RCN67

Além dos componentes eletrônicos, o cuidado se estende aos materiais expostos, como os painéis instalados nos telhados. “A durabilidade aumenta muito quando há proteção elétrica adequada entre as placas e o inversor, que é o coração do sistema”, disse Vinícius.

Garantia em contrato e pós-venda ativo

Uma das principais promessas dos entrevistados é a entrega garantida em contrato da quantidade de energia gerada. “Não se trata de promessa de boca. Está no papel e é baseada em dados técnicos”, reforçou Vinícius.

O atendimento não termina na instalação. Segundo ele, o time de pós-venda é maior que o de vendas. “Isso mostra nosso foco em fidelizar o cliente. Cerca de 70% da nossa base vem por indicação”, revelou.

O engenheiro Renon completou: “Um cliente que teve um problema resolvido com rapidez tende a ficar ainda mais satisfeito do que aquele que nunca teve problema.”

Cuidado com empresas ausentes

Durante a entrevista, também foi feito um alerta para consumidores que contrataram sistemas solares e ficaram sem assistência após a instalação. “Recebemos muitos clientes que chamamos de ‘órfãos’. São pessoas que não têm mais contato com a empresa que instalaram. Hoje, nós monitoramos mensalmente sistemas de clientes antigos que ficaram desassistidos”, relatou Vinícius.

“Energia solar é economia, é sustentabilidade, mas também é realização de sonho. Por isso, deve ser tratada com seriedade e responsabilidade técnica”, pontuou o gestor.

Confira a entrevista na íntegra: