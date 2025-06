Entenda como funciona a nova intimação da Polícia Civil de MS por WhatsApp

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul implementou recentemente um novo sistema para a realização de intimações: a intimação por meio do WhatsApp. Esta iniciativa tem como objetivo tornar o processo mais ágil e eficiente, além de reduzir custos operacionais.

A seguir, explicamos como funciona esse sistema e o que é necessário para garantir o recebimento da intimação de forma correta.

Como funciona a intimação por WhatsApp?

A intimação por WhatsApp é uma forma prática de comunicação que permite que as notificações sejam enviadas diretamente para o celular do cidadão. Para isso, sempre que uma pessoa comparecer a uma Delegacia de Polícia, é importante que ela forneça um número de telefone atualizado. Isso facilita o envio da intimação assim que ela for necessária.

Durante o atendimento na Delegacia, o cidadão poderá assinar o Termo de Adesão para autorizar que todas as intimações relacionadas ao seu processo sejam feitas por meio eletrônico, tanto pela Polícia Civil quanto pelo Poder Judiciário.

O que você receberá na intimação?

Quando a intimação for enviada, ela virá de um número oficial da Delegacia, que estará identificado com o brasão da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O nome do usuário no perfil do WhatsApp também indicará qual Delegacia está realizando a intimação.

A mensagem de intimação incluirá as seguintes informações:

Nome do policial responsável pela intimação

Número do Boletim de Ocorrência

O teor da comunicação

Em caso de comparecimento, os detalhes como data, horário e endereço

Como garantir que a intimação seja legítima?

A Polícia Civil de MS reforça que, por meio do WhatsApp, não serão solicitados dados pessoais, bancários ou informações sigilosas. Para garantir a autenticidade da intimação, o número de origem da mensagem será oficial e estará vinculado à Delegacia responsável.

O site oficial da Polícia Civil também disponibilizará uma lista das Delegacias e seus respectivos números para contato via WhatsApp, garantindo mais segurança para o cidadão.

O que fazer se você receber uma intimação por WhatsApp?

Se você for intimado por WhatsApp, é fundamental que:

Verifique a autenticidade do número, confirmando que ele corresponde ao número oficial da Delegacia (informado no site da Polícia Civil). Leia atentamente o conteúdo da mensagem, que incluirá todas as instruções necessárias, como data, horário e local para comparecimento, se for o caso. Não forneça dados pessoais ou financeiros em resposta à mensagem.

Se houver qualquer dúvida sobre a veracidade da intimação, procure entrar em contato diretamente com a Delegacia responsável ou consulte o site oficial da Polícia Civil para mais informações.

*Com informações da PCMS