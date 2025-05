Entidades precisariam processar até 1,5 mil filiações por hora para justificar descontos no INSS, aponta CGU

A Controladoria-Geral da União (CGU) revelou que, para justificar a quantidade de descontos autorizados em folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS, entidades associativas teriam que ter capacidade de processar até 1.569 novas filiações por hora — algo considerado operacionalmente inviável e sem respaldo em evidências documentais.

Essa constatação, inédita, consta do relatório final da auditoria da CGU sobre os Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados entre o INSS e 29 entidades. O documento representa mais um desdobramento da investigação sobre a fraude bilionária em descontos indevidos, que já resultou no afastamento da cúpula do INSS e no bloqueio de valores, conforme vem sendo noticiado pelo Portal RCN67.

Segundo a CGU, mesmo entidades com atuação restrita a poucos estados realizavam descontos em todas as 27 unidades da federação. Das dez organizações que mais requisitaram averbações, seis possuíam maior número de filiados em estados distintos da sua sede, e 76% delas diziam ter menos de cinco filiais.

Ainda assim, promoveram, em certas competências, volumes de inclusão que exigiriam processar entre 778 e 1.569 adesões por hora.

“Exclusivamente os documentos e informações apresentados pelas entidades não são adequados e suficientes para demonstrar que dispõem de capacidade operacional compatível com o objeto pactuado”, conclui o relatório.

A auditoria também verificou que apenas 28,9% da amostra analisada — composta por 952 beneficiários com descontos — apresentou documentação completa. Para os demais, houve inconformidades (31,9%) ou completa ausência de documentos (39,2%).