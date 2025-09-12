Enxadristas de Campo Grande conquistam medalhas no Pan-Americano Escolar de Xadrez

Três jovens enxadristas de Campo Grande se destacaram no XIV Pan-American School Chess Championship 2025, realizado em Florianópolis (SC), ajudando o Brasil a conquistar o primeiro lugar geral da competição, que reuniu mais de 250 atletas de todo o continente.

Mariana Vilela durante o campeonato – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Mariana Felix Vilela, de 9 anos, foi um dos destaques no Sub-9 feminino, com duas medalhas pan-americanas: 8º lugar no xadrez blitz e 10º no rápido, além do 11º lugar no clássico.

“Voltar com medalhas me deixou super orgulhosa. Representar Campo Grande no Brasil já é muito legal, mas jogar contra crianças de outros países é algo ainda mais especial”, afirmou.

Na categoria Sub-11 feminino, Rafaela Vilela Mattoso, de 10 anos, garantiu o 7º lugar no blitz, o 10º no rápido e finalizou o clássico em 12º lugar. “Me senti orgulhosa representando minha cidade em um evento tão grande, onde participaram os melhores jogadores de xadrez da América”, disse Rafaela.

Já Mariana Mayumi Shiguematsu Yassuda, de 15 anos, campeã brasileira de xadrez clássico em 2024, conquistou medalhas nas três modalidades do Sub-15 feminino: 8ª colocação no blitz, 7ª no rápido e 10ª no clássico.

“Foi uma honra muito grande poder representar minha cidade em um campeonato tão importante. Estou muito feliz por dar visibilidade a Campo Grande no cenário internacional”, destacou Mariana.

Com esses resultados, o Brasil encerrou o Pan-Americano Escolar de Xadrez à frente do Peru, em segundo lugar, e dos Estados Unidos, em terceiro.

*Com informações da Funesp