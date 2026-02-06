Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

SAÚDE

Equipe com 11 auditores vai analisar contas da Santa Casa

Grupo reúne servidores da CGE e da Saúde para avaliar gestão e uso de recursos públicos

Fernando de Carvalho

Auditoria foi uma das contrapartidas exigidas pelo governo estadual para autorizar o repasse de R$ 54 milhões à Santa Casa no fim de 2025 - Foto: Arquivo/Portal RCN67
Auditoria foi uma das contrapartidas exigidas pelo governo estadual para autorizar o repasse de R$ 54 milhões à Santa Casa no fim de 2025 - Foto: Arquivo/Portal RCN67

O Governo de Mato Grosso do Sul instituiu um grupo técnico para realizar uma auditoria especial na Santa Casa de Campo Grande. A medida foi oficializada por meio de resolução conjunta publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (6) e envolve servidores da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS) e da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS).

A equipe será responsável por avaliar a gestão, os contratos e a aplicação dos recursos no principal hospital filantrópico do Estado, que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao todo, o grupo será formado por 11 auditores, sendo cinco auditores do Estado e seis auditores de serviços de saúde. A coordenação dos trabalhos ficará a cargo de Patrícia Helena Campos Leite Salamene, auditora-geral do Estado, e de Janaina Trevisan Andreotti Dantas, auditora de serviços de saúde.

Contrapartida para repasse

A auditoria foi uma das contrapartidas exigidas pelo governo estadual para autorizar o repasse de R$ 54 milhões à Santa Casa no fim de 2025. O recurso foi destinado a evitar o colapso financeiro da unidade.

A partir do novo ato administrativo, o Estado passa a acompanhar de forma mais direta a situação financeira e administrativa da instituição.

Definição do cronograma

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) informou que o escopo detalhado da auditoria, assim como a data de início dos trabalhos e o período que será analisado, ainda serão definidos.

Segundo a secretaria, essas informações serão estabelecidas nas primeiras reuniões do grupo técnico, de forma conjunta entre as instituições envolvidas.

