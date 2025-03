Equipe do Governo Federal avalia projetos de segurança alimentar em Campo Grande

A equipe da Estratégia Alimenta Cidades, iniciativa do Governo Federal voltada à ampliação do acesso a alimentos saudáveis, esteve em Campo Grande nesta semana para conhecer ações de segurança alimentar desenvolvidas na cidade. A visita técnica incluiu o CRAS Vida Nova e a Central de Segurança Alimentar, onde foram apresentados projetos voltados à produção, distribuição e consumo de alimentos.

A horta comunitária do CRAS Vida Nova foi um dos destaques da agenda. Criada há três anos, a iniciativa produz cerca de 180 quilos de alimentos a cada 15 dias, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo uma comunidade indígena da região. Além do fornecimento de hortaliças e legumes, o projeto promove capacitações sobre aproveitamento integral dos alimentos e incentivo à alimentação saudável.

Na Central de Segurança Alimentar, a equipe conheceu o funcionamento do Banco de Alimentos, responsável pela distribuição de 35 toneladas de frutas, verduras e legumes por mês. Os produtos são adquiridos da agricultura familiar, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), garantindo o fornecimento a mais de 21 mil famílias.

A coordenadora-geral de Agricultura Urbana e Periurbana do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Kelliane Fuscaldi, destacou a importância da articulação entre diferentes setores para a execução das políticas públicas.

“É muito bom ver que as estruturas da Assistência Social estão funcionando junto com a segurança alimentar e nutricional, garantindo que as políticas alcancem realmente o público prioritário”, afirmou.