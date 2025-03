Equipes da SAS realizam ação contra exploração infantil durante o Carnaval em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), realiza até esta terça-feira (4) uma ação especial de sensibilização e combate à exploração sexual e outras violações de direitos de crianças e adolescentes durante o período de Carnaval.

A mobilização começou na sexta-feira (28) e conta com sete equipes formadas por mais de 20 profissionais do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), além de técnicos dos CREAS Sul e Norte.

As abordagens acontecem em pontos estratégicos da cidade, como a Esplanada Ferroviária, onde ocorrem os blocos carnavalescos, e na Praça do Papa, palco dos desfiles das escolas de samba. As equipes atuam das 15h às 19h na Esplanada Ferroviária, e nos dias de desfile o trabalho se estende até as 23h.

Durante a ação, são distribuídos nove mil panfletos e folders com informações sobre canais de denúncia e orientações sobre crimes como trabalho infantil e exploração sexual.

Além disso, os profissionais estão uniformizados com camisetas brancas estampadas com um cata-vento, símbolo da campanha, facilitando a identificação pelas pessoas presentes.

Ampliação da campanha

Neste ano, as ações começaram antes do feriado, com a entrega de materiais informativos nos eventos de pré-carnaval. A iniciativa faz parte do Programa de Ações de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI) e segue as diretrizes do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, da Rede ECPAT Brasil e do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).

A superintendente da Proteção Social Especial da SAS, Tereza Cristina Miglioli Bauermeister, explicou que a antecipação das abordagens ocorreu devido ao calendário pré-carnavalesco da Prefeitura, que já se tornou uma tradição na cidade.

“O Carnaval de Campo Grande atrai cada vez mais foliões, inclusive do interior, o que torna essencial a conscientização sobre possíveis violações de direitos e a importância de denunciar situações suspeitas”, destacou.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, reforça que a proteção dos direitos da criança e do adolescente é um dever de toda a sociedade, conforme estabelece o Artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Este ano adotamos uma estratégia inédita, com ações também nos dias de pré-carnaval para ampliar a divulgação dos canais de denúncia”, afirmou.

Canais de denúncia

Além do Disque 100, principal canal nacional para denúncias de violações de direitos humanos, o material informativo inclui os contatos dos Conselhos Tutelares e os números do SEAS ((67) 99660-6359 e (67) 99660-1469), disponíveis para denúncias durante o Carnaval.

Caso algum folião presencie qualquer situação de violação dos direitos de crianças e adolescentes, poderá acionar diretamente a equipe presente no local.

*Com informações da Prefeitura de CG