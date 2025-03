Equipes fazem reparos em Chapadão do Sul após temporal que alagou ruas

Equipes da Prefeitura de Chapadão do Sul estão nas ruas para reparos após o temporal de ontem (10) à tarde. Segundo informações do prefeito Walter Schlatter, ruas ficaram alagadas e algumas casas, destelhadas parcialmente. Bairros como Greenville, Palmeira, Esplanada I, II e III foram os mais prejudicados.

“A chuva provocou a interdição de algumas ruas, derrubando árvores, e fios de energia. Casas e estabelecimentos comerciais também foram invadidos pela água, mas a situação já foi resolvida contando, inclusive, com a ajuda dos próprios moradores principalmente nos imóveis de têm telha de barro”, disse o prefeito.

O temporal causou grandes transtornos aos moradores do município.

As ruas da cidade se transformaram em um verdadeiro rio, veículos pequenos tiveram grande dificuldade para trafegar. O prefeito ainda não estimou o valor dos prejuízos causados pelo temporal.

As árvores derrubadas pela força dos ventos comprometeram o fornecimentos de energia em algumas localidades. Em nota, a concessionária de energia elétrica confirmou danos à rede.

Segundo o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, “as análises conclusivas indicaram 34 mm de chuva e vento de 65kmh em Chapadão do Sul”. A informação é de que as chuvas iniciaram às 15 horas.

Previsão

Em Chapadão do Sul a chuva deve persistir nesta terça-feira (11). O município está sob aviso de perigo potencial de chuvas intensas, com previsão de volume que pode variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que indica baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A máxima no município deve ser de 35°C, com manhã de muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva isolada. Para os períodos da tarde e noite sãos esperadas pancadas de chuva e trovadas isoladas.

Confira a nota da concessionária de energia elétrica na íntegra.

“Devido às condições climáticas que atingiram Chapadão do Sul, nessa segunda, dia 10, a Energisa informa que houve danos à rede elétrica após queda de árvores, comprometendo o fornecimento em diversas localidades da cidade.

A empresa reforçou as equipes para que o restabelecimento da energia fosse normalizado o mais breve possível e continua com atendimentos a ocorrências pontuais.

Em situações como essa, a Energisa orienta que não se aproxime de fios ou cabos partidos. Mantenha-se em local seguro.

A concessionária orienta ainda que casos assim sejam prontamente informados pelos canais digitais para deslocamento de equipe de manutenção. O atendimento é 24 horas por dia pelo whattsapp, Gisa (gisa.energisa.com.br), aplicativo Energisa On, site www.energisa.com.br e 0800 722 7272.”

* Texto alterado às 9h para acréscimo de informações