Com erro no sistema, Detran suspende provas práticas em MS

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul suspendeu as provas práticas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação após falha no sistema responsável pela validação dos exames. Esta segunda-feira (26) marcaria o início da aplicação das novas regras da avaliação prática, mas os exames foram cancelados tanto no período da manhã quanto da tarde, sem previsão de retomada.
De acordo com o órgão, o sistema utilizado para registro e digitalização dos processos de habilitação apresentou inconsistência durante a migração para o novo modelo de avaliação. Diante da impossibilidade de aplicar as provas conforme os critérios atualizados, o Detran optou pela suspensão das avaliações.
Suspensão afeta toda a semana
Com a interrupção do sistema, candidatos e instrutores com provas agendadas ao longo desta semana permanecem sem confirmação sobre a realização dos exames nas datas previstas. Conforme o roteiro oficial disponível no site do Detran, há avaliações práticas marcadas em Campo Grande e Dourados durante toda a semana, abrangendo todas as categorias de habilitação.
Até o momento, o órgão não confirmou se o calendário será mantido, remanejado ou suspenso integralmente, o que gera incerteza sobre a continuidade das avaliações nos próximos dias.
Novas regras entraram em vigor nesta segunda-feira
As mudanças no exame prático foram estabelecidas por portaria publicada na última terça-feira (20) e passaram a valer nesta segunda-feira (26). Entre as principais alterações estão o fim da etapa da baliza como critério eliminatório, modificações no sistema de pontuação e a fixação de tempo mínimo de 10 minutos para a realização da prova.
A implementação das novas regras exigiu ajustes no sistema responsável pelo processamento das avaliações, o que não foi concluído antes do início dos exames.
Falha na migração do sistema
Comunicado interno enviado aos instrutores informou que o sistema operado pela empresa responsável pela emissão e digitalização dos processos de habilitação não conseguiu atualizar os parâmetros das novas regras. Em razão disso, os exames práticos foram cancelados.
Posteriormente, o Detran confirmou oficialmente a existência de uma inconsistência técnica durante o processo de migração do sistema. Segundo o órgão, equipes técnicas estão trabalhando na identificação da causa do problema e na correção da falha, mas não há prazo definido para o retorno da operação.
Impacto operacional
A suspensão das provas ocorreu após candidatos, instrutores e veículos já estarem mobilizados nos locais de exame. O cancelamento foi comunicado com pouco tempo de antecedência, o que gerou impacto na organização das autoescolas e no planejamento dos candidatos.
A situação também levanta questionamentos sobre a operacionalização da mudança nas regras e a preparação dos sistemas para a entrada em vigor da nova normativa.
A falha no sistema inviabilizou a aplicação das provas práticas no primeiro dia das novas regras e levou à suspensão dos exames sem definição de nova data. Até que a inconsistência seja corrigida, o calendário de avaliações permanece indefinido, afetando candidatos com provas agendadas em diferentes municípios do estado.
