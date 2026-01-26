Com erro no sistema, Detran suspende provas práticas em MS

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul suspendeu as provas práticas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação após falha no sistema responsável pela validação dos exames. Esta segunda-feira (26) marcaria o início da aplicação das novas regras da avaliação prática, mas os exames foram cancelados tanto no período da manhã quanto da tarde, sem previsão de retomada.

De acordo com o órgão, o sistema utilizado para registro e digitalização dos processos de habilitação apresentou inconsistência durante a migração para o novo modelo de avaliação. Diante da impossibilidade de aplicar as provas conforme os critérios atualizados, o Detran optou pela suspensão das avaliações.

Suspensão afeta toda a semana

Com a interrupção do sistema, candidatos e instrutores com provas agendadas ao longo desta semana permanecem sem confirmação sobre a realização dos exames nas datas previstas. Conforme o roteiro oficial disponível no site do Detran, há avaliações práticas marcadas em Campo Grande e Dourados durante toda a semana, abrangendo todas as categorias de habilitação.

Até o momento, o órgão não confirmou se o calendário será mantido, remanejado ou suspenso integralmente, o que gera incerteza sobre a continuidade das avaliações nos próximos dias.

Novas regras entraram em vigor nesta segunda-feira

As mudanças no exame prático foram estabelecidas por portaria publicada na última terça-feira (20) e passaram a valer nesta segunda-feira (26). Entre as principais alterações estão o fim da etapa da baliza como critério eliminatório, modificações no sistema de pontuação e a fixação de tempo mínimo de 10 minutos para a realização da prova.

A implementação das novas regras exigiu ajustes no sistema responsável pelo processamento das avaliações, o que não foi concluído antes do início dos exames.