Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Erva Mate Santo Antônio preserva cultura do tereré e do chimarrão em MS

Empresa completa este ano 67 anos de fundação

Karina Anunciato

Além da erva de tereré, empresa fabrica versões para chimarrão e uma variedade de chás, como camomila, hibisco, hortelã, boldo e erva-doce, além do chá-mate com diferentes aromas (Foto: Reprodução/ iStock)
Além da erva de tereré, empresa fabrica versões para chimarrão e uma variedade de chás, como camomila, hibisco, hortelã, boldo e erva-doce, além do chá-mate com diferentes aromas (Foto: Reprodução/ iStock)

Fundada em 1958, na cidade de Ponta Porã, a Erva Mate Santo Antônio é um dos nomes mais tradicionais na produção e distribuição de erva-mate no Mato Grosso do Sul.

A história da empresa começou com o bisavô do atual proprietário, Paulo Benites, que atuava como exportador de erva-mate em Concepción, no Paraguai. Em entrevista a rádio Massa Campo Grande, Benites contou que seu avô, José Benites, mudou-se para a fronteira brasileira, onde, ao lado da esposa Reildes, deu início à produção que atravessou gerações.

Paulo Benites no estúdio da Massa CG

Ao longo dos anos, a produção evoluiu. No passado, a secagem da erva era feita artesanalmente em estruturas chamadas barbacuá, processo que durava até 12 horas. Atualmente, tecnologias como secadores automáticos reduziram o tempo para cerca de 15 minutos, mantendo a qualidade e aumentando a capacidade produtiva.

Além da produção tradicional, a Santo Antônio acompanhou mudanças no consumo. A partir da década de 1980, sabores inspirados no mercado paraguaio começaram a ser incorporados, ampliando as opções para quem consome tereré. Hoje, a empresa também fabrica versões para chimarrão e uma variedade de chás, como camomila, hibisco, hortelã, boldo e erva-doce, além do chá-mate com diferentes aromas.

Segundo Paulo Benites, essa diversidade responde tanto à preservação da cultura local quanto às novas demandas do consumidor, que busca produtos naturais e, muitas vezes, com propriedades associadas ao bem-estar, como chás energéticos, digestivos ou calmantes.

Museu da Erva Mate e a História da Região

Outro destaque é o Museu da Erva Mate, mantido pela empresa em Ponta Porã. O espaço reúne objetos, documentos e registros que contam a história da produção de erva-mate e da própria região, conhecida como “Princesinha dos Ervais”.

Com mais de seis décadas de história, a Erva Mate Santo Antônio é parte do cotidiano de muitas famílias sul-mato-grossenses, mantendo viva a tradição do tereré e do chimarrão e adaptando-se às transformações tecnológicas e culturais.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos