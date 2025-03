Escala médica prevê pediatras de plantão em quatro unidades de saúde da Capital

Quem precisar levar crianças para atendimento de urgência e emergência em Campo Grande neste sábado (29), tanto de manhã, quanto no período da tarde, encontrará pediatras de plantão nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do bairro Cel. Antonino, Universitário, Leblon e no Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes.

No período da noite, será possível encontrar os médicos para atender o público infantil nas UPAs dos bairros Cel. Antonino, Universitário, Moreninha, Leblon e no Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes.

Para atendimento dos adultos, todas as unidades e CRSs mantêm médicos de manhã e à tarde.

Confira a escala completa: