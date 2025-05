Escala médica prevê pediatras de plantão em três unidades de saúde na Capital

ESPERANÇA PARA FAMILIARES

Campo Grande adere a sistema nacional de busca por desaparecidos

Em resposta ao aumento no número de pessoas desaparecidas, a cidade de Campo Grande deu um importante passo na articulação institucional para lidar com o problema. Um Acordo de Cooperação Técnica foi assinado entre o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e a Prefeitura Municipal, integrando o município ao Sistema Nacional de Localização […]