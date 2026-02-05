Escola infantil é furtada e suspeito acaba denunciado pelo irmão

O furto de televisores provocou prejuízo ao Centro de Educação Infantil (Ceinf) Paulo Siuffi, no bairro Vila Margarida, em Campo Grande. A escola teve parte da estrutura danificada e equipamentos levados durante a ação criminosa registrada na noite de quarta-feira (4).

De acordo com o boletim de ocorrência, pelo menos cinco televisores foram furtados da unidade escolar. No local, a Polícia Militar encontrou uma vidraça quebrada, além de um dos aparelhos deixado sobre o muro da escola, o que confirmou o arrombamento.

Recuperação dos Televisores Furtados

Após denúncia, os policiais localizaram outros quatro televisores escondidos embaixo da cama do suspeito, em uma residência próxima. Os equipamentos foram recuperados e apreendidos durante a ação.

O prejuízo à escola inclui danos à estrutura física e à rotina pedagógica, já que os televisores eram utilizados em atividades educacionais. A perícia foi acionada para avaliar os estragos causados pelo furto.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol). Segundo a polícia, não houve registro de feridos durante a ocorrência.