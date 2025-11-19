Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

EDUCAÇÃO

Escolas estaduais recebem doação de 1.000 livros sobre cultura pantaneira

A obra “Comitiva Pantaneira” será usada em projetos pedagógicos e ações de leitura para aproximar estudantes das tradições do Pantanal

Karina Anunciato

Entrega feita pela autora, Marcele Lemos Monteiro (Foto: Reprodução/ Governo de MS)
A cultura pantaneira ganhou destaque na Expocampo – realizada entre os dias 17 e 19 de novembro, no Sindicato Rural de Campo Grande – com a doação de 1.000 exemplares do livro Comitiva Pantaneira – do rio Negro ao rio Piquiri para escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. A entrega foi feita pela autora, Marcele Lemos Monteiro, e formalizada em termo assinado pelo secretário-adjunto de Educação, Sérgio Luiz Gonçalves.

Os livros serão destinados a projetos pedagógicos, bibliotecas escolares e ações de incentivo à leitura. A iniciativa amplia o acervo das escolas e fortalece atividades ligadas à cultura regional. A doação não gera custos ao Estado.

A obra faz parte da série Tiquinho do Pantanal e reúne, em 90 páginas ilustradas, a história de uma comitiva de gado conduzida por cavaleiros experientes. A narrativa acompanha Tiquinho, um jovem pantaneiro que apresenta a travessia por regiões como o Pantanal de Aquidauana, a Nhecolândia e o Pantanal do Paiaguás — um percurso marcado por paisagens, costumes e tradições do bioma.

A oficialização da doação durante a Expocampo reforçou a integração entre educação e cultura. O evento, que reúne representantes do agronegócio, pesquisadores, educadores e a comunidade, serviu de palco para apresentar a iniciativa às escolas e valorizar a literatura regional.

Doação de Livros e Valorização da Cultura Pantaneira

Para a Secretaria de Estado de Educação, ações como essa ajudam a enriquecer o processo de ensino e fortalecer a relação dos estudantes com a cultura local.
“Receber uma obra que retrata o Pantanal com tanta sensibilidade é um presente para nossos estudantes e para a educação pública de Mato Grosso do Sul, afirmou o secretário-adjunto Sérgio Luiz Gonçalves.

