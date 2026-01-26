Escolas públicas e privadas podem se inscrever no programa de educação para o trânsito

O Detran-MS abriu nesta segunda-feira (26) as inscrições para escolas interessadas em participar do Programa de Educação para o Trânsito. A iniciativa é desenvolvida pela Cidade Escola de Trânsito, conhecida como Detranzinho.

O programa tem foco no ensino de conteúdos relacionados à segurança viária e à prevenção de sinistros. As atividades abordam temas como comportamento seguro no trânsito, travessia segura, regras de circulação e uso de dispositivos de retenção.

Também fazem parte do conteúdo assuntos voltados a pedestres, passageiros e ciclistas. O projeto inclui ainda orientações sobre meio ambiente, cidadania e saúde.

Inscrições e Participação

As inscrições para novas escolas seguem abertas até o dia 13 de fevereiro. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo portal do Detran-MS, onde os representantes das unidades escolares encontram o passo a passo para a inscrição.