Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Escolas públicas e privadas podem se inscrever no programa de educação para o trânsito

Programa atende estudantes do Ensino Fundamental I e tem vagas limitadas

Arthur Ayres

Programa Detranzinho oferece atividades educativas sobre segurança e cidadania no trânsito para alunos do Ensino Fundamental - Foto: Divulgação/Governo de MS
Programa Detranzinho oferece atividades educativas sobre segurança e cidadania no trânsito para alunos do Ensino Fundamental - Foto: Divulgação/Governo de MS

O Detran-MS abriu nesta segunda-feira (26) as inscrições para escolas interessadas em participar do Programa de Educação para o Trânsito. A iniciativa é desenvolvida pela Cidade Escola de Trânsito, conhecida como Detranzinho.

O programa tem foco no ensino de conteúdos relacionados à segurança viária e à prevenção de sinistros. As atividades abordam temas como comportamento seguro no trânsito, travessia segura, regras de circulação e uso de dispositivos de retenção.

Também fazem parte do conteúdo assuntos voltados a pedestres, passageiros e ciclistas. O projeto inclui ainda orientações sobre meio ambiente, cidadania e saúde.

Inscrições e Participação

As inscrições para novas escolas seguem abertas até o dia 13 de fevereiro. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo portal do Detran-MS, onde os representantes das unidades escolares encontram o passo a passo para a inscrição.

Notícias Relacionadas

A participação é aberta a escolas públicas e privadas. O objetivo é proporcionar aos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental I uma experiência educativa e interativa sobre convivência segura no trânsito.

As vagas são limitadas. Por isso, o Detran-MS orienta que as escolas interessadas realizem a inscrição o quanto antes para garantir a participação dos estudantes.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos