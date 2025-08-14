Escritora retorna ao assentamento onde cresceu com projeto sobre literatura e igualdade de gênero

A escritora e educadora sul-mato-grossense Eva Vilma volta ao local onde viveu a infância para levar literatura e reflexão sobre igualdade de gênero. No dia 21 de agosto, ela conduzirá uma roda de conversa com crianças do ensino fundamental na Escola Municipal Darcy Ribeiro, no Assentamento Capão Bonito I, em Sidrolândia (MS). A ação integra o projeto “Ela é… no chão de escrita”, alusivo ao Agosto Lilás.

Durante o encontro, a autora abordará estereótipos de gênero, empoderamento feminino e o papel das mulheres nas narrativas sociais e literárias. As atividades serão conduzidas de forma lúdica, a partir de uma leitura interativa de seu livro Ela é…, incentivando diálogo e reflexão entre os estudantes.

Eva destaca a emoção do retorno:

“Voltar ao chão onde aprendi a escrever e conversar com as crianças que hoje estão lá é uma emoção difícil de descrever. É um reencontro com minha história, mas também uma forma de abrir espaço para novas narrativas, mais justas e igualitárias, desde cedo.”

Projeto “Ela é… no chão de escrita”

O projeto também prevê ações em duas escolas da periferia de Campo Grande e na sede da Central Única das Favelas (CUFA), em parceria com a Associação de Mulheres das Favelas do MS. Nessas atividades, serão realizados piqueniques literários e rodas de conversa que tratam de violências simbólicas e estruturais contra meninas e mulheres, apagamentos históricos e construções de gênero no cotidiano e na cultura.

Natural de Campo Grande, Eva Vilma é pedagoga, especialista em diversidade e inclusão, ativista literária e autora de obras como Ela é… (finalista do Prêmio Mozart 2020), O Fantástico Relógio da Rute (FIC/MS 2022), INcômoda (2018), Incandescente (2020) e Nudes (2024).

Financiamento e Apoio

O projeto “Ela é…” é viabilizado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio da Fundação de Cultura de MS, SETESC e Governo Federal.

Serviço

Roda de conversa do projeto “Ela é… no chão de escrita”

📅 Quando: 21 de agosto, 15h

📍 Local: ES Municipal Darcy Ribeiro – Assentamento Capão Bonito I, Sidrolândia (MS)

🎟 Evento gratuito