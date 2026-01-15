Escritório Social amplia atendimentos e impulsiona reinserção de egressos do sistema prisional

A reinserção social de pessoas que deixam o sistema prisional tem avançado em Campo Grande com a atuação do Escritório Social, unidade da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) voltada ao atendimento no pós-pena.

Apenas entre 2024 e 2025, o número de pessoas atendidas quase dobrou, passando de 1.153 para 2.132, resultado atribuído à ampliação das políticas de acolhimento, acesso a direitos e apoio à inserção no mercado de trabalho.

O serviço funciona como porta de entrada para quem sai do sistema prisional e enfrenta dificuldades para retomar a vida em liberdade, oferecendo orientação jurídica, encaminhamentos para saúde, educação e assistência social, além de capacitação profissional. A meta para este ano, segundo a Agepen, é garantir uma vaga de trabalho para todos os egressos e familiares atendidos.

Os impactos do atendimento aparecem nas histórias de quem passou pelo Escritório Social. Após cumprir dez anos de pena, Joanice da Guia de Jesus, 54 anos, encontrou no local o suporte necessário para reconstruir a própria trajetória. Hoje, ela atua como microempresária no ramo alimentício.

“Ser taxada como ex-presidiária fecha muitas oportunidades”, relata.

Ao buscar ajuda no Escritório Social, Joanice foi contratada para trabalhar na própria unidade, concluiu o curso de Informática Básica e, em 2025, abriu uma empresa voltada ao aluguel de itens de buffet e à produção de bolos.

“O Escritório Social virou meu ponto de apoio. É ali que a gente percebe que não está sozinho […]Encontrei a chance de ser vista como pessoa novamente.”, afirma.

Outro exemplo é o de Gustavo Henrique Fonseca Miranda, 21 anos, que cumpre pena em regime aberto com uso de tornozeleira eletrônica. Segundo ele, o preconceito foi um dos principais obstáculos para conseguir emprego.

“Quando viam a tornozeleira, desistiam. Eu quase voltei para o crime”, lembra.

Encaminhado ao Escritório Social pelo Patronato Penitenciário, Gustavo recebeu capacitação e acompanhamento e, poucos dias depois, conseguiu uma vaga em um hospital de Campo Grande.