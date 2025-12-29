Veículos de Comunicação
FÁBRICA DE TALENTOS - GESTÃO E LIDERANÇA

Escuta ativa é decisiva para reter talentos e fortalecer lideranças, afirma especialista

Psicóloga Rosângela Barcellos diz que ouvir com presença melhora o engajamento, a confiança e os resultados dentro das organizações

Karina Anunciato

Rosângela Barcellos durante entrevista no estúdio da Rádio Massa Campo Grande (Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG)
Ouvir com atenção e presença tem se tornado um diferencial estratégico para lideranças e empresas que buscam reter talentos em um ambiente corporativo cada vez mais acelerado. A avaliação é da psicóloga e especialista em liderança Rosângela Barcellos, entrevistada no projeto Fábrica de Talentos.

Com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de lideranças e mais de 10 mil horas de atuação em coaching executivo, Rosângela afirma que a escuta ativa vai além da comunicação verbal. “Escutar é estar inteiro. O outro percebe quando a liderança está presente ou apenas esperando a conversa terminar”, diz.

Segundo a especialista, a falta de escuta gera desconexão e impacta diretamente o engajamento das equipes. “Quando o colaborador não se sente ouvido, a primeira reação é se desligar emocionalmente da organização”, afirma. Para ela, esse processo compromete não apenas a retenção de talentos, mas também os resultados do negócio.

Rosângela destaca que a escuta com presença é uma habilidade de liderança, mas também de vida. Ela aponta que o excesso de estímulos, especialmente o uso constante do celular, tem reduzido a qualidade das interações, tanto no trabalho quanto em casa. “Quando não escutamos, a mensagem que transmitimos é desinteresse”, avalia.

Entre as orientações práticas para gestores, a especialista recomenda reservar pequenos espaços na agenda para ouvir o time, mesmo que por poucos minutos. “Não é a quantidade de tempo, é a qualidade. Cinco ou dez minutos de atenção plena já fazem diferença”, afirma. Para isso, ela sugere calendarizar esses momentos e tratá-los como prioridade.

Para Rosângela Barcellos, lideranças que desenvolvem a escuta ativa constroem relações de confiança mais sólidas e ambientes organizacionais mais saudáveis. “Escutar com presença é um caminho direto para fortalecer vínculos, engajar pessoas e reter talentos”, conclui.

Acompanhe a entrevista completa:

