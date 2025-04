Especialista dá dicas para declarar o Imposto de Renda 2025

O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2025 está chegando, e muitos brasileiros já começaram a organizar seus documentos para evitar problemas com a Receita Federal. Para esclarecer dúvidas e orientar os contribuintes, o contador Marcos Ortiz participou ao vivo de entrevista durante o Microfone Aberto na manhã desta sexta-feira (4). Durante a conversa, Ortiz destacou os principais erros cometidos na declaração e deu dicas essenciais para evitar a temida malha fina.

Segundo Ortiz, é fundamental que o contribuinte verifique se está obrigado a declarar. Em 2025, devem prestar contas à Receita Federal aqueles que:

Tiveram rendimento tributável acima de R$ 33.888 no ano anterior;

no ano anterior; Obtiveram mais de R$ 200.000 em rendimentos isentos;

em rendimentos isentos; Investiram na Bolsa de Valores e tiveram rendimento superior a R$ 40.000 mensais;

mensais; Produtores rurais com rendimentos anuais acima de R$ 169.440 ;

; Possuem bens acima de R$ 800.000 ;

; Venderam um imóvel residencial e usaram a isenção de imposto ao adquirir outro dentro de 180 dias.

“O primeiro passo é saber se você tem a obrigação de declarar. Caso tenha, é importante se organizar para não deixar para a última hora e evitar erros”, explicou Ortiz.

Modelo simplificado ou completo?

Muitos contribuintes ficam na dúvida sobre qual modelo de declaração escolher. De acordo com o especialista, “o modelo simplificado é indicado para quem não possui muitas despesas dedutíveis, como gastos com saúde, educação e pensão alimentícia […] Já o modelo completo é recomendado para quem tem esses gastos, pois pode resultar em uma restituição maior“, afirmou.

Como declarar rendimentos extras?

Com o aumento da digitalização e das novas formas de trabalho, muitas pessoas recebem valores via Pix, trabalham com redes sociais, vendem online ou atuam em aplicativos de transporte. Ortiz explicou que, nesses casos, é essencial entender a origem do dinheiro.

Contador, Marcos Ortiz, no estúdio da Massa FM – Foto: Luiz Soares/RCN67

“O Pix, por si só, não é tributável, mas o que importa é o motivo do pagamento. Se é um valor recebido por prestação de serviço, precisa ser declarado. Já se for uma doação ou outra transação isenta, deve-se registrar corretamente para evitar problemas com a Receita Federal”, alertou.





Para quem tem MEI, imóveis alugados ou investimentos, a regra também é clara:

MEI : a declaração do Microempreendedor Individual é feita separadamente, e o lucro isento pode ser declarado na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis da pessoa física.

: a declaração do Microempreendedor Individual é feita separadamente, e o lucro isento pode ser declarado na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis da pessoa física. Aluguel : deve ser informado na ficha de rendimentos tributáveis, seja recebido de pessoa física ou jurídica.

: deve ser informado na ficha de rendimentos tributáveis, seja recebido de pessoa física ou jurídica. Investimentos: ganhos com ações, fundos e outros ativos financeiros precisam ser declarados corretamente, pois a Receita cruza essas informações com corretoras e bancos.

Documentos essenciais para evitar a malha fina

Para garantir que a declaração seja entregue corretamente, Ortiz destacou alguns documentos indispensáveis:

Comprovantes de rendimentos salariais, aposentadoria, corretoras e bancos ;

; Notas fiscais de despesas médicas e escolares ;

; Recibos e contratos de compra e venda de bens , como imóveis e veículos;

, como imóveis e veículos; Dados dos dependentes ;

; Comprovantes de transferências bancárias e serviços prestados.

“O ideal é sempre buscar documentos fiscais válidos, como notas fiscais eletrônicas, para evitar divergências no cruzamento de dados da Receita”, recomendou Ortiz.

E se houver erro na declaração?

Caso o contribuinte perceba que enviou informações erradas ou incompletas, há a possibilidade de retificação antes de cair na malha fina.

“Se identificou um erro, faça a declaração retificadora o quanto antes. Isso evita que a Receita envie uma intimação e pode poupar o contribuinte de dores de cabeça”, alertou o contador.

Prazo e dicas finais

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2025 vai até 30 de maio. Para quem deseja preencher sozinho, é possível usar o aplicativo RPF25 ou acessar o portal Meu Imposto de Renda, no site da Receita Federal. No entanto, Ortiz ressalta que contar com um profissional pode ser uma boa alternativa para evitar equívocos.

“A contabilidade pode parecer um bicho de sete cabeças, mas um contador pode te ajudar a evitar problemas e até economizar, indicando a melhor forma de declarar seus rendimentos”, finalizou.

