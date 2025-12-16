Especialistas discutem impactos climáticos em seminário inédito em Campo Grande

O 1º Seminário Sul-Mato-Grossense do Clima, evento realizado em parceria pela Energisa, Defesa Civil, Cemtec/MS e Agems ocorreu em Campo Grande, nesta terça-feira (16). O seminário reuniu especialistas e autoridades para discutir as estratégias e ações voltadas para a prevenção e resposta a emergências climáticas no Estado.
Durante o seminário, meteorologistas e representantes de órgãos como Defesa Civil e Energisa apresentaram dados sobre o clima em Mato Grosso do Sul e discutiram tecnologias e estratégias para mitigar os impactos dos fenômenos climáticos cada vez mais severos.
O evento, realizado na sede da Energisa em Campo Grande, contou com a presença da meteorologista do Cemtec/MS, Valesca Fernandes, que detalhou as projeções climáticas para os próximos meses. Segundo ela, o Estado tem enfrentado variações climáticas intensas, com chuvas volumosas no verão e longos períodos de estiagem no inverno, afetando diretamente as condições de vida e a infraestrutura local
A Defesa Civil, representada por Sandoval Leonardo Junior, Chefe da Seção de Monitoramentos e Alertas, também destacou as áreas de risco e a importância da ação integrada entre os órgãos para minimizar os danos à população.
“Prevenir é o principal foco do nosso trabalho, além da resposta rápida durante os eventos de emergência”, afirmou o agente.
Helier Fioravante, da Energisa, apresentou o plano de contingência da concessionária, explicando as ações preventivas, de recuperação e de aprendizado contínuo a partir de cada evento climático.
“Nosso trabalho começa muito antes da tempestade. Atuamos em três frentes: antecipar, recuperar e aprender com cada evento, aprimorando processos e investindo continuamente para reduzir o impacto ao cliente”, explicou.
Encerrando a programação, Alexandre Melo, Business Partner da Energisa MS, abordou a importância da imprensa durante emergências climáticas, destacando a necessidade de uma comunicação responsável e precisa para evitar alarmismos e garantir a segurança da população.
Este seminário, segundo a Energisa, reflete o compromisso com a transparência e a colaboração técnica, aspectos fundamentais para enfrentar os desafios impostos pela intensificação dos eventos climáticos extremos.