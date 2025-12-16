Especialistas discutem impactos climáticos em seminário inédito em Campo Grande

O 1º Seminário Sul-Mato-Grossense do Clima, evento realizado em parceria pela Energisa, Defesa Civil, Cemtec/MS e Agems ocorreu em Campo Grande, nesta terça-feira (16). O seminário reuniu especialistas e autoridades para discutir as estratégias e ações voltadas para a prevenção e resposta a emergências climáticas no Estado.

Durante o seminário, meteorologistas e representantes de órgãos como Defesa Civil e Energisa apresentaram dados sobre o clima em Mato Grosso do Sul e discutiram tecnologias e estratégias para mitigar os impactos dos fenômenos climáticos cada vez mais severos.

O evento, realizado na sede da Energisa em Campo Grande, contou com a presença da meteorologista do Cemtec/MS, Valesca Fernandes, que detalhou as projeções climáticas para os próximos meses. Segundo ela, o Estado tem enfrentado variações climáticas intensas, com chuvas volumosas no verão e longos períodos de estiagem no inverno, afetando diretamente as condições de vida e a infraestrutura local

A Defesa Civil, representada por Sandoval Leonardo Junior, Chefe da Seção de Monitoramentos e Alertas, também destacou as áreas de risco e a importância da ação integrada entre os órgãos para minimizar os danos à população.