Especialistas orientam pais para evitar acidentes com crianças durante as férias

Com a chegada das férias escolares, crianças passam a ter uma rotina mais livre, novas atividades e menor supervisão direta, o que exige atenção redobrada de pais e responsáveis. Especialistas ouvidos pela Agência Brasil destacam que medidas simples podem reduzir riscos e prevenir acidentes dentro de casa e em locais de lazer.

O pediatra e alergista do Hospital Santa Catarina, em Paulista, Josemar Lídio de Matos, ressalta que o primeiro desafio para as famílias é organizar atividades seguras e divertidas. Segundo ele, as famílias acabam entrando em programações nas quais os pais também tiram férias e propõem atividades extras para as crianças. Por isso, o cuidado inicial deve ser avaliar o local escolhido para essas novas atividades, garantindo que sejam seguras e adequadas.

Segundo Matos, é essencial verificar a estrutura de parques, clubes e hotéis. Equipamentos de playground devem estar bem conservados e contar com piso que absorva impactos. Em áreas com piscinas, redes de proteção e isolamento do espaço são fundamentais para prevenir quedas e afogamentos.

Riscos por idade

O especialista alerta que crianças menores de três anos enfrentam riscos principalmente dentro de casa, como quedas de cama, sofá ou móveis altos, que podem provocar traumas graves. Queimaduras também são comuns, seja por contato com panelas quentes ou objetos recém-saídos do forno. Além disso, produtos de limpeza devem sempre ficar fora do alcance dos pequenos.

Para crianças maiores, os riscos mudam de natureza. Brincadeiras com bicicletas, skates e patins podem causar quedas e ferimentos, mas podem ser minimizados com uso de equipamentos de proteção, como capacete, cotoveleiras e joelheiras, sempre sob supervisão de um adulto.

Ao alugar casas ou residências para passar férias, pais devem verificar se brinquedos e playgrounds são apropriados para a idade e não apresentam peças pequenas que possam ser engolidas. O cuidado também se estende a praias e piscinas, onde barreiras de proteção e vigilância constante são indispensáveis.