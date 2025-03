Espelhos das redações do Enem 2024 já estão disponíveis

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já podem acessar a correção detalhada de suas redações. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou os espelhos das provas na manhã desta sexta-feira (14), disponíveis na Página do Participante.

Para acessar o documento, é necessário inserir o CPF e a senha cadastrada no portal Gov.br. O acesso tem caráter pedagógico e ocorre sempre após a divulgação dos resultados oficiais do exame, realizada em janeiro.

Correção e critérios de avaliação

Os espelhos permitem que os candidatos verifiquem as notas atribuídas em cada uma das cinco competências avaliadas, que somam até 1.000 pontos. Cada critério vale 200 pontos e a nota final é a média das notas dadas por dois avaliadores.

Caso haja discrepância entre as avaliações, a redação passa por uma terceira ou até quarta correção.

A vista do espelho é uma ferramenta para que os participantes compreendam os critérios de avaliação e identifiquem pontos a melhorar para futuras edições do exame ou outras produções de texto.

O tema da redação do Enem 2024 foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Treineiros também podem conferir desempenho

Os chamados “treineiros” — estudantes do 1º ou 2º ano do ensino médio que prestaram o exame para testar conhecimentos — também já podem conferir seus resultados na Página do Participante. Em 2024, esse público representou 19,4% dos mais de 4,3 milhões de inscritos.

Casos de anulação da redação

Candidatos que tiveram suas redações anuladas não terão acesso ao espelho. Entre os motivos para anulação estão redações com impropérios, desenhos, trechos desconectados do tema proposto, identificação do participante no texto ou uso predominante de língua estrangeira.

Para mais detalhes sobre os critérios de avaliação, o Inep disponibilizou uma cartilha online, acessível pelo site oficial do exame.

*Com informações da Agência Brasil