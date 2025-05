Espetáculo de Belém encerra temporada do projeto Escambo em Campo Grande

Depois de uma passagem com casa cheia por cidades como Manaus (AM) e Belém (PA), é a vez de Campo Grande conferir o espetáculo “Momo – Um Ato Poético para Testemunhas”, solo do ator Alberto Silva Neto, do Grupo Usina. A peça encerra a etapa do projeto “Escambo: Rede Parente” pela capital sul-mato-grossense antes dos artistas partirem para a próxima fase em São Paulo. As apresentações serão realizadas neste sábado (24) e domingo (25), às 20h, no Espaço Fulano di Tal, que fica na Rua Rui Barbosa, n.º 3099, centro da cidade, com entrada franca.

A peça tem duração de 75 minutos e classificação indicativa de 16 anos. Os ingressos são limitados e devem ser reservados via WhatsApp 67 98129-7263.



Misturando teatro, confissão e poesia, “Momo” é mais que um espetáculo – é um mergulho nas camadas da ancestralidade masculina, da memória familiar e do corpo-em-palavra. A obra evoca o riso e a dor de um “bobo da corte”, que diverte, mas também expõe verdades desconcertantes. A dramaturgia tem origem em documentos pessoais e cartas trocadas na década de 1960 entre o pai, Eduardo, e o avô, Alberto – do qual o ator herdou o nome.



Sem muitos elementos cênicos, o espetáculo do Grupo Usina, de Belém (PA), se apresenta como um depoimento sincero, feito de carne, silêncio e palavra. “O que me levou a ‘Momo’ foi um momento da vida no qual se tornou inescapável para tornar público esse relato íntimo, a partir das minhas relações familiares, sobretudo com meu pai, na perspectiva de uma ausência presente. E isso toca inevitavelmente numa ancestralidade masculina, que acabou se tornando material de construção dramatúrgica”, explica Alberto Silva Neto.



A trajetória do espetáculo também está entrelaçada com o próprio Projeto Escambo: Rede Parente, idealizado pelo Grupo Cisco (SP), que reúne artistas do Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, numa rede de criação e circulação teatral que sai do tradicional eixo Rio-São Paulo.

Ações formativas

Além das apresentações, a passagem do Grupo Usina por Campo Grande inclui ações formativas gratuitas, realizadas também no Espaço Fulano di Tal. No sábado (24), das 9h às 12h, ocorre a oficina “A Carne da Palavra”. Já no domingo (25), das 10h às 12h, acontece a mesa pública “Pachiculimba: uma encenação contra-hegemônica”. As vagas são limitadas.



“Participar do projeto Escambo está sendo uma experiência extraordinária, e talvez nem imaginávamos o quanto ela poderia nos transformar até começarmos as atividades”, afirma Alberto. “Costumo dizer, e reitero aqui, que o projeto deveria ser um modelo de intercâmbio replicado pelo Brasil, porque coloca no mapa das artes cênicas geografias que muitas vezes são menos favorecidas ou mesmo invisibilizadas. Estar em Campo Grande, uma cidade que ainda não conheço, me deixa curioso e animado para mergulhar na cena local”.



O espetáculo encerra com potência a etapa sul-mato-grossense do Projeto Escambo: Rede Parente, que propõe conexões entre artistas do Norte, Sudeste e Centro-Oeste, a partir de uma perspectiva de parentesco, afeto e resistência criativa.



O projeto tem financiamento da Funarte, ligada ao Ministério da Cultura (MinC), do Governo Federal, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), Setesc e Governo do Estado. Além do Grupo Fulano di Tal e da Estação Cultural Teatro do Mundo.



➔ Grupo Usina – Belém do Pará (PA)

Local: Espaço Fulano di Tal – Rua Rui Barbosa, 3099 – Centro

Projeto Escambo Parente – Campo Grande (MS)

➔ Espetáculo: “MOMO – Um Ato Poético para Testemunhas”

24 e 25/05 (sábado e domingo, às 20h)

Reservas de ingressos:

67 98129-7263 WhatsApp



➔ Oficina: A Carne da Palavra

Espaço Fulano di Tal

24/05 (sábado, 9h às 12h)

➔ Mesa Pública: Pachiculimba, uma Encenação Contra-Hegemônica

Espaço Fulano di Tal

25/05 (domingo, 10h às 12h)