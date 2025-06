Espetáculo inspirado em Chico Science mistura circo e manifesto em Campo Grande

Campo Grande recebe nesta semana o espetáculo “Circo Science – do Mangue ao Picadeiro”, que leva ao palco uma fusão de circo contemporâneo, música, dança e crítica social.

As apresentações começam nesta segunda-feira (16) e seguem até quarta-feira (18), no anfiteatro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com entrada gratuita.

Inspirado na trajetória de Chico Science e nos 30 anos do movimento Manguebeat, o espetáculo é assinado pela Trupe Circus, da Escola Pernambucana de Circo. A proposta é aproximar públicos periféricos do Brasil por meio de uma estética que mistura arte e manifesto, com números de malabarismo, contorcionismo, acrobacias e trilha sonora remixada.

“O picadeiro vira espaço de resistência. O espetáculo fala de desigualdade, mas também da nossa potência cultural”, afirma o diretor e artista Ítalo Feitosa, que divide a cena com outros cinco artistas formados na Escola de Circo: Maria Karolyna, Gabriel Marques, Bruno Luna, João Fernando e João Vítor.

Do Recife ao Cerrado

A circulação da peça marca a primeira turnê nacional do grupo, que passou pela região Sudeste antes de chegar ao Centro-Oeste. “A ideia é criar uma travessia simbólica entre o mangue do Recife e o cerrado sul-mato-grossense, mostrando como a cultura periférica pulsa em diferentes territórios”, diz Ítalo.

Em Campo Grande, o grupo realiza duas apresentações públicas no anfiteatro da UEMS: uma nesta segunda-feira (16), às 19h, e outra na terça (17), às 9h, voltada para estudantes de escolas públicas, ONGs e projetos sociais.

Oficinas abertas ao público

Na quarta-feira (18), a programação inclui duas oficinas formativas no Circo do Mato, no bairro Amambaí. A primeira, das 9h às 12h, é sobre elaboração de projetos pela Lei Rouanet.

A segunda, das 14h às 17h, oferece uma vivência prática em circo com os integrantes da Trupe Circus. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp: (67) 99912-1420.

Segundo a atriz Maria Karolyna, a proposta é ir além do espetáculo: “Cada cena é resistência. O movimento manguebeat não acabou — ele vive nos nossos corpos e na arte que levamos ao palco”.

A obra é fruto de um processo criativo coletivo, com dramaturgia de Fátima Pontes, trilha de Vibra DJ, figurinos de Marcondes Lima e consultoria sobre Chico Science assinada por Louise França, Goreti França e Priscila Moreira.

SERVIÇO

Espetáculo: Circo Science – do Mangue ao Picadeiro

Circo Science – do Mangue ao Picadeiro Anfiteatro da UEMS – Av. Dom Antônio Barbosa, 4155 – Santo Amaro

Segunda (16), às 19h – Público geral

Terça (17), às 9h – Escolas públicas e ONGs

Entrada gratuita com intérprete em Libras